Trump insta a los republicanos a acabar con el 'filibuster' para facilitar en el Senado la reapertura del Gobierno

MADRID 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este jueves a los senadores republicanos a eliminar la táctica de obstruccionismo parlamentario conocida como 'filibuster' a fin de poder aprobar leyes con una mayoría simple --en lugar de tres quintos-- y poner fin al cierre del Gobierno, tras todo un mes de octubre de fallidos intentos de reapertura con la oposición de la bancada demócrata y del republicano Rand Paul.

"Los demócratas son unos lunáticos desquiciados que han perdido todo sentido común y realismo", ha esgrimido como respuesta a la pregunta "¿Cómo lograron los demócratas paralizar Estados Unidos y por qué los poderosos republicanos se lo permitieron?", que, según el propio Trump ha explicado en Truth Social, habría surgido reiteradamente en su recién concluida gira asiática.

Ante tal situación, el inquilino de la Casa Blanca ha instado a los senadores republicanos a jugar su "carta maestra" (en inglés, el juego de palabras 'Trump card') e "ir a por la opción nuclear: acabar con el 'filibuster'", una táctica de obstruccionismo parlamentario posibilitada cuando en el Senado no existe la mayoría necesaria de tres quintos (60 votos) para aprobar un amplio abanico de leyes, como el proyecto de financiación gubernamental rechazado hasta en trece ocasiones, impidiendo así la reapertura del Gobierno federal durante todo el mes de octubre.

Trump, que ha reducido los argumentos demócratas contra el proyecto de ley a un intento de "desviar billones de dólares del sistema de salud a personas que no lo merecen", ha aludido asimismo a los fallidos intentos durante el mandato del expresidente Joe Biden de acabar con esta norma. El magnate republicano los ha aducido a una intención de "ampliar sustancialmente el Tribunal Supremo (y) convertir a Washington D.C. y Puerto Rico en estados (¡obteniendo así automáticamente 4 escaños en el Senado, muchos en la Cámara de Representantes y al menos 8 votos electorales!)", ideas que ha tachado de "altamente destructivas".

"Ahora que estamos en el poder, si hiciéramos lo que debemos hacer, se acabaría de inmediato con este ridículo y destructivo 'cierre' del Gobierno", ha alegado, agregando que, de ese modo, su Administración nombraría a "los mejores jueces, los mejores fiscales federales, lo mejor de todo". "Quiero hacerlo para adelantarme a los demócratas, porque los demócratas se han vuelto completamente locos", ha manifestado.

Pese al extenso mensaje de Trump, no está claro si los republicanos, con 53 escaños en la Cámara, contarían con el apoyo necesario para eliminar el 'filibuster'. Además, múltiples senadores de su bancada, entre ellos su líder, John Thune, se han mostrado contrarios a debilitar este recurso.

Los senadores demócratas han insistido en aprobar la prórroga de los subsidios de seguros médicos para facilitar la reapertura del Gobierno, mientras el cierre encadena ya 30 días y se aproxima al récord de 35, transcurrido entre 2018 y 2019 y protagonizado por la solicitud de Trump de fondos para la construcción del muro en la frontera con México durante su primer mandato en la Casa Blanca.

Mientras tanto, las ayudas vinculadas al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) comenzarán a expirar también el 1 de noviembre, los aeropuertos de todo el país están experimentando más retrasos debido a la sobrecarga de los controladores aéreos y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió durante el fin de semana que el Gobierno no tendría fondos suficientes para cubrir los salarios del servicio militar a partir del 15 de noviembre.