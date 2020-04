Trump invoca la Ley de Producción de Defensa para "asegurar" la producción de respiradores

MADRID, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido este jueves una orden amparado en la Ley de Producción de Defensa para "asegurar de forma más completa" que los fabricantes de respiradores del país norteamericano pueden producir los necesarios para responder a la crisis del coronavirus.

"La petición de hoy salvará vidas al eliminar obstáculos en la cadena de suministro que amenazan la rápida producción de respiradores", ha indicado Trump en un comunicado difundido por la Casa Blanca, en el que el mandatario ha expresado su agradecimiento a fabricantes como General Electric o Medtronic por "aumentar" su producción.

La Ley de Producción de Defensa es una normativa de la Guerra Fría --data de la Segunda Guerra Mundial pero terminó de desarrollarse en 1950, durante la guerra de Corea-- que confiere a Trump "poderes de guerra" para acelerar la producción nacional de suministros médicos para combatir la pandemia del Covid-19. El mandatario la activó a finales de marzo.

En términos generales, facilita al secretario de Salud de Estados Unidos, Alex Azar, la potestad de reclamar "cualquier recurso médico disponible para su adecuada distribución a nivel nacional".

Por otra parte, el dirigente estadounidense se ha referido a la posibilidad de que los ciudadanos deban llevar mascarillas para protegerse del coronavirus, y de nuevo ha sugerido que las personas usen bufandas para cubrirse el rostro.

"Si la gente quiere usarlas (las bufandas), pueden. De muchas maneras, la bufanda es mejor. Es más gruesa", ha indicado durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca.

No obstante, sí ha especificado que su Administración publicará una guía sobre las mascarillas. "Creo que van a salir con regulaciones sobre eso. Y si la gente quiere acatarlas, francamente, no creo que sean obligatorias. Porque algunas personas no quieren hacer eso", ha incidido.

"Se está emitiendo una recomendación. Veremos cuál es esa recomendación, pero diré esto: pueden decidir por sí mismos en este momento", ha remachado.

Estados Unidos es el país con más casos positivos de coronavirus del mundo, una cifra que sobrepasa los 240.000. Además, ha registrado casi 6.000 víctimas mortales a causa del Covid-19.

LA SITUACIÓN EN NUEVA YORK

Por otra parte, Trump se ha referido a la situación en la ciudad de Nueva York, epicentro del virus en Estados Unidos, y ha informado de que ha aprobado una solicitud del gobernador del estado, Andrew Cuomo, para utilizar el gran Centro de Convenciones Jacob k. Javits, situado en Manhattan, como un centro para tratar a pacientes de coronavirus.

"El gobernador Cuomo ha pedido que las instalaciones se conviertan en un hospital para el Covid-19. No habíamos pensado en términos de hacer eso", ha especificado el dirigente estadounidense, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.

"Pero su uso es la verdadera demanda. Y hemos tenido reuniones con los militares. Y decidí decir que sí, voy a hacerlo", ha confirmado.

Por otra parte, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha indicado a Trump durante una llamada telefónica que en la ciudad "es necesaria una movilización completa del Ejército".

"Creo que esta es la única forma en que todos podremos superar esto y salvar tantas vidas como sea posible: usar el ejército mucho más", ha asegurado De Blasio, al tiempo que ha precisado que también ha dicho a Trump que hay que reclutar personal médico a nivel nacional.

"Tendremos que crear algo nuevo, ahora mismo, en este momento de la historia, para alistar a todo el personal médico disponible de todo el país con capacitación médica, y me refiero a civiles, cualquier persona con capacitación médica, en cualquier parte del país", ha afirmado.

Según la página web del Gobierno de la ciudad de Nueva York, hay 49.707 positivos de coronavirus y se han confirmado 1.562 muertes en el territorio. Asimismo, están hospitalizados un total de 10.590 pacientes.

SE PIERDEN EL 50 POR CIENTO DE LOS DATOS

Por su parte, la coordinadora del grupo de trabajo del coronavirus de la Casa Blanca, Deborah Birx, ha trasladado que el grupo pierde el 50 por ciento de los datos recogidos en las pruebas de coronavirus que se han realizado.

Según Birx, la ley de estímulo económico aprobado requiere que todas las pruebas que se lleven a cabo se reporten a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), pero no han sido recibidos.

"Todavía estamos perdiendo el 50 por ciento de los datos. Tengo 660.000 test reportados. Hemos hecho 1,3 millones (...) y necesitamos verlos, la ley dice que hay que reportarlos", ha asegurado la experta. "Aún no estamos recibiendo el 100 por ciento de las pruebas", ha lamentado.

TRUMP, NEGATIVO EN CORONAVIRUS POR SEGUNDA VEZ

Por otro lado, Trump ha dado negativo en la prueba para diagnosticar el Covid-19 por segunda vez, según un memorando distribuido por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, al que ha tenido acceso la CNN.

"Esta mañana, el presidente ha sido sometido de nuevo a la prueba del Covid-19, utilizando una prueba rápida. Está sano y sin síntomas", según puede leerse en el memorando.