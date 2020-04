Trump no pone fecha para el fin de las medidas contra el Covid-19 y vuelve a criticar a la OMS

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha querido aventurarse este miércoles lanzando una fecha en la que la sociedad estadounidense pueda volver a la normalidad, tras el paso de la pandemia de coronavirus por el país, y ha vuelto a criticar a la Organización Mundial de la Salud (OMS), insistiendo en la supuesta "relación" que tiene con China.

"No puedo creer que esté hablando de política cuando se observa la relación que tienen con China", ha dicho Trump en relación a las palabras del director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien pidió no buscar "beneficios políticos" utilizando la pandemia respondiendo así a los ataques del magnate, quien un día antes aseguró que revisaría la financiación que Estados Unidos otorga al organismo.

"China gasta 42 millones, nosotros gastamos 450 y todo parece ser como dice China. Eso no está bien, no es justo para nosotros y, honestamente, no es justo para el mundo", ha continuado Trump durante la sesión informativa celebrada este miércoles en la Casa Blanca.

Las críticas hacia el organismo no han acabado ahí, ya que Trump ha insinuado que el número de muertes podría haber sido menor si la OMS hubiera analizado de manera correcta la situación.

"Creo que cuando se habla de más bolsas de cadáveres, creo que nosotros habríamos hecho y él habría estado sirviendo mucho mejor a la gente que se supone que sirve si ellos hubieran dado un análisis correcto", ha sugerido.

En relación a cuándo la economía estadounidense podría volver a ponerse en marcha, Trump ha asegurado que prefiere no poner fechas, aunque desea, ha dicho, que eso se produzca lo antes posible.

"No me gusta dar fechas", ha señalado el presidente Trump, quien antes de tener que prorrogar las medidas de distanciamiento y del cierre de establecimientos y servicios públicos hasta el 30 de abril, se marcó como fecha límite la festividad de Pascua.

No obstante, durante su intervención del miércoles, el jefe de la Casa Blanca ha apuntado esta vez que esa decisión dependerá en "en gran medida" de las autoridades sanitarias del país.

Entre ellas está la doctora Deborah Birx, quien ha explicado tras la intervención de Trump, que las proyecciones que tenían acerca del número de muertes en Estados Unidos a causa del Covid-19 han disminuido "drásticamente" en gran medida gracias a que la población, ha dicho, está cumpliendo con las medidas de distanciamiento social que se han decretado.

"Lo que ha sido tan notable, creo, para aquellos de nosotros que hemos estado en el campo de la ciencia durante tanto tiempo, es lo importante que es el cambio de comportamiento y cuán asombrosos son los estadounidenses para adaptarse y seguir adelante con estas pautas", ha alabado Birx.

Por su parte, Trump, quien también ha aplaudido "el valor" del pueblo estadounidense, ha agradecido durante su intervención a aquellos trabajadores, que siguen ejerciendo sus funciones durante la crisis sanitaria que vive Estados Unidos, en la cual ya han fallecido más de 14.000 personas.

En relación al material médico, Trump ha señalado que actualmente, se han enviado más 8.000 ventiladores, mientras que otros 10.000 "están listos para usar" y "2.200 más estarán disponibles el lunes".

Asimismo, la Administración Trump, ha continuado, "está trabajando sin demora para poner en práctica nuevas terapias y tratamientos", como demuestra, ha explicado, que dispongan ya de diez medicamentos para ensayos clínicos.

Estados Unidos es uno de los países más afectados por el Covid-19, surgida en la ciudad china de Wuhan hace cuatro meses. Hasta el momento se han registrado 430.376 contagios y 14.739 muertes, siendo el estado de Nueva York el epicentro de la pandemia, con 81.803 casos positivos y 4.571 decesos.