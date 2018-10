Trump nomina al juez Brett Kavanaugh nuevo magistrado del Tribunal Supremo de EEUU

Publicado 10/07/2018 3:43:09 CET

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha nominado este lunes Brett Kavanaugh, juez federal de apelaciones en Washington, para suceder a Anthony Kennedy en el Tribunal Supremo.

Trump ha anunciado su decisión en la Casa Blanca. Sin embargo, la cadena estadounidense NBC News la publicó poco antes de que el magnate comenzara su discurso.

"Lo que importa no son los puntos de vista personales de un juez, sino si pueden dejar de lado esos puntos de vista para hacer lo que la ley y la Constitución exigen", ha afirmado Trump, según ha recogido la cadena NBC News. "Me complace decir que he encontrado, sin duda, una persona así", ha señalado antes de nominar a Kavanaugh.

Kavanaugh, de 53 años, es juez en el tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, que a menudo dictamina sobre los principales desafíos a las leyes y políticas federales.

"Mi filosofía judicial es sencilla. Un juez debe ser independiente y debe interpretar la ley, no hacer la ley", ha recalcado el nominado de Trump. "Si el Senado lo confirma, mantendré una mente abierta en todos los casos y siempre me esforzaré por preservar la Constitución de Estados Unidos", ha añadido.

El líder de la mayoría republicana en el Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, ha asegurado que la nominación de Kavanaugh como nuevo magistrado del Supremo es "una oportunidad para que los senadores pongan a un lado el partidismo y consideren sus calificaciones legales con la justicia, el respeto y la serenidad que una nominación al Tribunal Supremo debe ordenar".

Por su parte, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ha rechazado la decisión del mandatario estadounidense diciendo que pone "sacrifica las libertades y las protecciones de la atención de salud para millones de estadounidenses".

Kavanaugh nació en Washington DC y creció cerca del Maryland, donde su madre se convirtió en juez de un tribunal estatal. Después de graduarse en la Universidad de Yale fue asistente de dos jueces federales y luego de Kennedy.