Trump pide cárcel para su exabogado Michael Cohen, quien ha alcanzado un acuerdo con la acusación

Publicado 03/12/2018 20:03:58 CET

NUEVA YORK, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido este lunes que su exabogado Michael Cohen sea enviado a prisión porque no se merece ninguna medida de gracia por el hecho de haber cooperado con el fiscal especial Robert Mueller. Cohen reconoció el pasado 29 de noviembre que mintió al Congreso en el marco de las investigaciones abiertas por la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

"Prepara sus mentiras para conseguir un acuerdo de reducción para sí mismo e implica a su esposa y cuñado. Ha mentido para ello y debería, en mi opinión, cumplir una pena completa", ha afirmado Trump a través de su cuenta personal en Twitter.

El mandatario estadounidense busca así distanciarse de su antiguo aliado con el argumentado que los delitos perpetrados por Cohen "no tienen nada que ver con Trump". "¿Michael Cohen le pide al juez no ir a la cárcel después de hacer todas esas cosas terribles que nada tienen que ver con Trump, cosas tales como fraude, préstamos, taxis, etcétera y no cumplir una larga pena en prisión?", ha argumentado.

En agosto Cohen se declaró culpable de delitos relacionados con la financiación de la campaña presidencial de Donald Trump y de otros delitos relacionados con su actividad personal y familiar. El 29 de noviembre admitió además haber mentido al Congreso sobre los intentos del conglomerado empresarial de Trump de construir una torre en Ruisa. Entonces pidió al juez no ir a la cárcel porque mintió "para apoyar el mensaje político" de Trump.

Trump ha atacado a Cohen por ser una "persona débil" por reconocer estos delitos y ha restado importancia a la iniciativa para construir en Rusia. Estos comentarios suponen una violación de la tradición no escrita por la que los presidentes estadounidenses y los altos cargos del Gobierno se abstienen de comentar los procedimientos judiciales. La sentencia contra Cohen se conocerá el próximo 12 de diciembre.