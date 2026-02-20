Trump pide a una Europa "woke" e "irreconocible" que "sea fuerte" y "resuelva" la cuestión migratoria

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Kyle Mazza/Thenews2, Kyle Mazza / Zuma Press / Con

MADRID 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado este viernes que Europa se ha vuelto "woke" e "irreconocible" antes de abogar por un continente "fuerte" una vez resuelva los dos grandes problemas que la atenazan, según el mandatario: energía y migración.

"Quiero que Europa se refuerce. Europa se ha vuelto 'woke'. Europa se ha vuelto irreconocible", ha lamentado Trump en rueda de prensa, aludiendo a un término en inglés impulsado en un primer momento por los defensores de la justicia social y empleado después por el movimiento ideológico de Trump para ridiculizarlos.

Trump ha criticado que Europa "se ha vuelto blanda" a excepción de una serie de países como "Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia", caracterizados por el conservadurismo de sus autoridades.

El presidente de EEUU ha repetido sus tradicionales críticas a Europa, como son sus políticas climáticas, empleando una figura recurrente, los molinos eólicos, que Trump considera poco menos que una plaga.

"Los medioambientalistas han tomado el control. Te encuentras con molinos eólicos que destruyen sus campos, sus hermosos prados y sus océanos. Están pagando ahora mismo una fortuna", ha indicado.

En términos generales, Trump ha señalado que Europa "tiene que espabilar" porque "la están matando en dos cuestiones: energía y migración", y si los europeos "no resuelven ambas pronto", Europa "no será la misma".