Trump asegura que él puso en el poder a Al Shara y celebra el "fenomenal trabajo" del presidente sirio

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha atribuido este viernes la decisión de poner al antiguo líder yihdista Ahmed al Shara como presidente de Siria y que, por lo visto hasta ahora, el mandatario está realizando un "trabajo fenomenal".

"El presidente de Siria, a quien básicamente yo puse ahí, está haciendo un trabajo fenomenal", ha declarado Trump sobre Al Shara, al frente del país desde que la ofensiva liderada por su grupo de integristas Hayat Tahrir al Sham (HTS) derrocara a finales de 2024 medio siglo de dinastía familiar que encabezaba en ese momento el entonces presidente Bashar al Assad.

El que fuera conocido por su nombre de guerra, Abu Mohamed al Golani, ha intentado reconvertirse a una figura de reconciliación en medio de un escenario de conflicto marcado por la presencia y los ataques israelíes y conflictos con fuerzas del antiguo régimen, grupos rivales o, más recientemente, desoladores enfrentamientos con las milicias kurdas-árabes, fuerza de defensa de la región autónoma del noreste de Siria y antiguas aliadas de Estados Unidos.

Trump no se ha andado con contemplaciones a la hora de describir a Al Shara. "Es un tipo duro. No es precisamente un chico del coro. Un chico del coro no podría hacer lo que está haciendo, pero Siria se está uniendo, y muy bien", ha declarado Trump antes de asegurar que "se está comportando muy bien con los kurdos".

Al Shara y los kurdos han alcanzado un acuerdo de integración para facilitar la incorporación de las milicias al estamento de seguridad nacional acompañada de un decreto para proteger la identidad kurda. Los kurdos, por su parte, exigen que sus derechos sean consagrados específicamente en una nueva Constitución nacional, todavía bajo redacción.

El acuerdo, en cualquier caso, concede a las fuerzas de Al Shara el control estratégico del noreste de Siria, yacimientos y otros recursos incluidos, así como el control de los centros de detención donde languidecían hasta ahora miles de familiares de yihadistas de Estado Islámico, ahora en proceso de repatriación a otros países, empezando por Irak.