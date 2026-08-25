Trump plantea cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América en pleno choque comercial

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney, conversa con el presidente de EEUU, Donald Trump, en el marco de la cumbre del G7 en Évian, en Francia. - Europa Press/Contacto/Christopher Katsarov

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha planteado este martes cambiar el nombre del lago Ontario para que se llame lago América, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.

"Estados Unidos está considerando seriamente cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, ya que no esperamos seguir haciendo muchos negocios con Ontario", ha afirmado el dirigente estadounidense en un apunte en su red social.

Este comentario llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

De lado de Estados Unidos, vicepresidente, JD Vance, ha señalado que los canadienses "dependen" de la economía de Estados Unidos por lo que ha justificado las medidas comerciales anunciadas para "imponer reglas justas" y "obligar a los canadienses a sentarse a la mesa y brindar a las empresas estadounidenses el mismo trato que les dan a sus propias empresas".