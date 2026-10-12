Trump publica una cita falsa con elogios de Denzel Washington

Archivo - Captura de pantalla de la cuenta de Donald Trump en Truth Social, la red social de su propiedad - Taidgh Barron / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha republicado este lunes una cita falsa del actor Denzel Washington en el que éste asegura que el mandatario es "el más valiente y listo".

"Jamás he conocido a nadie más valiente, listo o que se preocupe más por Estados Unidos que Donald Trump", recoge el mensaje, originalmente publicado en una cuenta en X llamada Red Eagle Updates, Noticias Águila Roja, en referencia al ave nacional estadounidense y al color tradicional atribuido al Partido Republicano de Trump.

El mensaje sigue con "es un gran amigo y mejor presidente". "Estoy orgulloso de ser un firme defensor (suyo) y nunca voy a pedir disculpas por ello" prosigue el texto, acompañado por una fotografía del intérprete.

No existe ninguna prueba de que el actor haya pronunciado esas palabras, según las numerosas comprobaciones realizadas por medios estaounidenses. En anteriores ocasiones se ha publicado esa misma cita a tribuida al actor Matthew McConaughey o al músico Mick Jagger.