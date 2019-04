Trump reconoce que no se ha leído el informe Mueller pero mantiene que sus conclusiones le exoneran por completo

Publicado 06/04/2019 17:05:52 CET

NUEVA YORK, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido este sábado que no se ha leído las 300 páginas del informe del investigador especial Robert Mueller, aunque ha insistido en que las conclusiones le exoneran de la principal acusación: la posible conspiración con Rusia para amañar las elecciones.

"Todavía no he leído el informe Mueller, aunque tengo todo el derecho a hacerlo. Sólo conozco las conclusiones y, en la más importante: "No hay conspiración", ha escrito en su cuenta de Twitter.

La bancada demócrata ha solicitado la publicación del informe íntegro para examinar el resto de conclusiones alcanzadas por Mueller, que no solo ha investigado la relación con Rusia sino posibles casos de obstrucción a la Justicia por el equipo de campaña de Trump.

El fiscal general de Estados Unidos, Bill Barr, explicó el pasado domingo que Mueller concluyó que no hay pruebas que permitan demostrar que la campaña electoral de Donald Trump conspiró con Rusia para influir en las elecciones presidenciales de 2016.

"La investigación del fiscal especial no ha demostrado que la campaña de Trump ni nadie vinculado con ella conspirara o se coordinara con Rusia para influir en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016", ha explicado Barr en una carta dirigida al Congreso redactada tras examinar el informe de Mueller y a la que han tenido acceso los medios de comunicación.

"Como dice el informe: 'la investigación no ha demostrado que los miembros de la Campaña de Trump conspiraran con el Gobierno ruso en sus actividades de interferencia en las elecciones'", explica.

La carta de Barr resume las principales conclusiones del informe elaborado por Mueller tras 22 meses de investigación y remitido este viernes a Barr, con lo que se cierra una investigación que ha ensombrecido el mandato de Trump desde hace casi dos años.

Según Barr, tampoco hay pruebas de que Trump cometiera obstrucción a la justicia, aunque reconoce que es una "cuestión compleja" por el componente interpretativo al respecto. "Este informe no concluye que el presidente haya cometido un delito, pero tampoco le exculpa", apunta.