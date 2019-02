Trump reitera que podría declarar una emergencia nacional para obtener financiación para el muro

Publicado 01/02/2019 19:35:06 CET

WASHINGTON, 1 Feb. (Reuters/EP) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado este viernes que podría declarar una emergencia nacional para obtener los fondos que necesita para construir el muro en la frontera con México, dado que las conversaciones sobre un acuerdo de financiación no apuntan en este sentido.

"No estamos yendo a ninguna parte con ellos (los demócratas)", ha señalado Trump durante un acto en la Casa Blanca. "Creo que hay una buena posibilidad de que lo vayamos a hacer", ha agregado, refiriéndose a una declaración de emergencia que podría permitirle usar fondos que el Congreso aprobó para otros propósitos.

Las palabras del mandatario han llegado apenas un día después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, subrayara que no habrá dinero para el muro que reclama Trump en el proyecto de acuerdo que está siendo elaborado por un equipo de negociación bipartidista.

"No habrá dinero en la legislación", dijo. La demócrata de mayor cargo en el Congreso manifestó que si los republicanos tienen sugerencias sobre agregar más puertos de entrada o tecnologías, eso sería negociable.

"No es una negociación para que el presidente diga (...) 'no importa lo que diga el Congreso'", resaltó. "¿Quiere tener el presidente un Congreso completamente irrelevante a la hora de cumplir con las necesidades del pueblo estadounidense? No, vamos. Dejemos que trabajen el borrador", zanjó.

El comité negociador busca llegar a un compromiso sobre el pago inicial de 5.700 millones de dólares (alrededor de 4.980 millones de euros) que Trump pidió para construir el muro fronterizo con México.

Es probable que el comité deba concluir su labor en torno al 10 de febrero para cumplir con el plazo del 15 de febrero fijado cuando Trump y legisladores acordaron poner fin la semana pasada a 35 días de paralización parcial del Gobierno.

Pelosi también ha rechazado la oferta del presidente de una protección temporal de tres años para los 'dreamers' a cambio de un muro permanente, indicando que equivale a decir: "Estas son protecciones que existen, las quitaré, les daré esa protección temporal, ustedes me dan un muro permanente".

Trump anunció el 25 de enero un acuerdo para reabrir la Administración estadounidense, cerrada desde el 22 de diciembre, durante un periodo de tres semanas, hasta el 15 de febrero.

Durante su declaración, resaltó que "no hay otra opción que construir un muro poderoso o una barrera de acero". "Si no logramos un acuerdo justo en el Congreso, el Gobierno cerrará de nuevo el 15 de febrero de nuevo o usaré los poderes que tengo por ley y la Constitución para hacer frente a esta emergencia", advirtió.

Trump defendió además que "el muro no debería ser algo controvertido" y agregó que "todos" los trabajadores de patrullas fronterizas con los que ha hablado "han dicho que los muros funcionan".