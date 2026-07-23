Trump responsabiliza a Irán de ataques de hutíes en el mar Rojo y amenaza con atacar a ambos si disparan a buques

El presidente de EEUU, Donald Trump, en un mitin políttico en el estado de Georgia. - Europa Press/Contacto/Robin Rayne
MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha responsabilizado este jueves a Irán de los ataques lanzados por los rebeldes hutíes contra buques saudíes en el mar Rojo, amenazando con atacar tanto a unos como otros si la milicia yemení continúa disparando a buques en el paso de Bab el Mandeb.
En un mensaje en redes sociales, el presidente norteamericano ha criticado que los hutíes hayan lanzado ataques contra Arabia Saudí, reavivando el conflicto que mantienen, apuntando directamente a Teherán como responsable de esta escalada. "Si vuelven a hacerlo, Estados Unidos responsabilizará a Irán, ya que los hutíes actúan como un representante y/o un grupo proxy de Irán", ha indicado.
El dirigente estadounidense ha recordado que Washington ya atacó "con gran contundencia" a los hutíes por interferir con el comercio y la navegación internacional en el mar Rojo a comienzos del año pasado. "Desde entonces, y durante nuestro conflicto con Irán, han actuado de manera muy responsable", ha destacado, lamentando que "desafortunadamente, ahora están comenzando de nuevo".
"Irán recibirá un severo castigo militar y, por supuesto, también los propios hutíes, con quienes estoy muy decepcionado, ya que hasta ahora se habían comportado de forma muy profesional e inteligente", ha avisado, amenazando con represalias militares contra ambos.
Los milicianos yemeníes han reivindicado ataques contra varios barcos saudíes en la zona, cumpliendo así su amenaza de un bloqueo naval que venían anunciando durante los últimos días en respuesta a los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán.