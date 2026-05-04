Trump resta importancia a los últimos ataques iraníes contra Emiratos

El presidente de Estados Unidos, Donal Trump (archivo) - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha restado importancia a los 19 proyectiles lanzados este lunes contra Emiratos Árabes Unidos supuestamente por Irán y ha puesto de relieve que no han causado daños de importancia.

"La mayoría fueron derribados", ha afirmado Trump durante un acto por la Semana del Pequeño Negocio celebrada en la Casa Blanca. "Uno pasó. No ha habido daños importantes", ha planteado. En cambio, ha instado de nuevo a Corea del Sur a "tomar medidas" por el ataque a uno de sus buques mercantes.

Trump ha restado importancia al conflicto armado en sí, al que ha calificado de "miniguerra". "Digo que es una miniguerra porque eso es lo que son. Ya no tienen armada. Piénsenlo. Tenían 159 buques. ¿Cuántos les quedan?", ha planteado.

Así, ha comparado el conflicto con la duración de otras guerras como la de Corea o la Segunda Guerra Mundial. "Si aquí arriba estuviera la persona equivocada tendríamos la III Guerra Mundial", ha advertido.

Trump se ha referido también al test cognitivo que asegura que ha superado y ha rechazado que sea un "mayor". "Evidentemente no soy un mayor. Soy mucho más joven que un mayor. De verdad. Me siento igual que hace 50 años.

En cuanto a la bajada de popularidad en las encuestas, ha asegurado que las encuestas "son totalmente mentira" y ha argumentado que si ha un 32% que no le gusta Trump, será porque hay un 32% que cree que está bien que Irán tenga armas nucleares. De hecho ha planteado que dejará el cargo "dentor de ocho o nueve años" para regocijo de la audiencia.

Sobre China, Trump ha asegurado que están por delante en inteligencia artificial y que espera verse con el presidente chino Xi Jinping en dos semanas. "Le voy a decir. Vamos ganando. Tenemos una competición muy amistosa", ha apuntado.