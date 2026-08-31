El TSE de Brasil suspende parte de la campaña electoral del candidato ultra Renan Santos por irregularidades

El candidato ultraderechista brasileño Renan Santos - Europa Press/Contacto/Leandro Chemalle

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior Electoral (TSE) ha suspendido este lunes parte de la campaña electoral del candidato ultraderechista Renan Santos, del partido Missao, por cometer irregularidades en el registro respecto a sus redes sociales.

El juez del TSE, Dias Toffoli, ha detallado que tanto Santos como su compañero de fórmula, Aroldo Medina, omitieron "de forma estratégica" informar de todas las cuentas en redes sociales que participan en su campaña electoral en el momento de registrar su candidatura ante las autoridades pertinentes.

"Las redes no informadas se benefician de algoritmos opacos y eluden el control social y legal. Se disfrazan de usuarios comunes y corrientes, operando en los márgenes del espacio legítimo para el debate en el entorno digital", ha explicado, según ha recogido el diario 'O Globo'.

Si bien informaron de ello 12 días después de la solicitud de registro, esta demora dificultó la supervisión de la información electoral y permitió que circularan perfiles sin estar vinculados de forma oficial a la campaña, ha argumentado el juez.

La medida suspende así el desembolso de fondos por parte de las autoridades electorales y la participación de ambos candidatos en debates radiofónicos y televisivos, si bien no prohíbe a Santos y Medina hacer campaña en la calle repartiendo folletos.