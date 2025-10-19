Tufan Erhürman gana las elecciones presidenciales de la República Turca del Norte de Chipre

Archivo - Banderas de Turquía y de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre (archivo) - Europa Press/Contacto/Kostas Pikoulas - Archivo

MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Electoral Suprema de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre ha informado de que el candidato Tufan Erhürman ha sido el ganador de las elecciones presidenciales celebradas este domingo, según resultados aún provisionales, aunque oficiales.

El presidente de la Comisión, Bertan Özerdag, ha anunciado que Erhürman ha obtenido un 62,76 por ciento de los votos, mientras que el candidato independiente y presidente saliente Ersin Tatar ha logrado un 35,81 por ciento de sufragios, según recoge la agencia de noticias turca Anatolia. La participación ha sido del 64,87 por ciento.

"La política exterior será gobernada consultando estrechamente con Turquía. Nadie debe dudarlo", ha declarado Erhürman tras conocer los resultados. "No hay perdedores en estas elecciones. Hemos ganado juntos como pueblo turco-chipriota", ha añadido.

Chipre está dividido en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupara la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene allí a unos 35.000 militares.

Numerosos esfuerzos dirigidos por la ONU a lo largo de las décadas para reunificar la isla del Mediterráneo oriental sobre la base de una federación bizonal han fracasado. El esfuerzo más reciente se produjo en 2021, cuando funcionarios de Turquía, Grecia y Reino Unido (potencias garantes en virtud de un acuerdo que puso fin al dominio colonial británico en Chipre) se unieron a los principales políticos grecochipriotas y turcochipriotas en Ginebra durante tres días de conversaciones, a la postre infructuosas.