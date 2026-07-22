Turquía aprueba prorrogar dos años más la presencia militar en Somalia

Archivo - El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, junto al presidente de Somalia, Hassan Mohamud, en Ankara. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Turquía ha aprobado una moción presidencial para prorrogar durante dos años, a partir del 27 de julio, el despliegue de tropas turcas en Somalia, en el marco de las operaciones conjuntas contra milicianos de Al Shabab y cuando Ankara busca proteger sus crecientes intereses en el país del Cuerno de África.

Esta moción permite al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, establecer el tamaño, alcance, calendario y normas del despliegue turco en el país africano hasta julio de 2028. Ankara desplegó por primera vez tropas en el verano de 2024 y mantiene tareas de entrenamiento a soldados somalíes desde 2017.

Las unidades de las Fuerzas Armadas turcas podrán operar en las zonas seleccionadas conjuntamente por ambos países, incluidas las zonas de jurisdicción marítima de Somalia, y podrán cooperar con terceros países y organizaciones internacionales, según el texto publicado por el Parlamento turco, que recoge el portal Turkish Minute.

Somalia solicitó asistencia militar en virtud de un acuerdo de cooperación en materia de defensa y economía entre ambos países, contexto en el que Turquía ha establecido presencia militar, incluyendo cazas F-16 y helicópteros de ataque.

Mogadiscio, capital de Somalia, alberga la mayor base militar turca en el extranjero, mientras que Ankara está construyendo un sitio cercano para probar misiles y cohetes espaciales.