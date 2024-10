Turquía mata a más de 200 supuestos terroristas kurdos tras el atentado en Ankara

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha confirmado este lunes que las fuerzas militares del país han logrado "neutralizar" a más de 200 supuestos terroristas kurdos en ataques lanzados en respuesta al atentado perpetrado por el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) contra una de las principales instalaciones de Turkish Aerospace Industries (TAI) en Ankara.

En concreto, el presidente Erdogan ha detallado que las Fuerzas Armadas de Turquía han alcanzado más de 470 ubicaciones relacionadas con el PKK --considerado por Ankara como una organización terrorista--, donde un total de "213 terroristas han sido neutralizados", según informaciones recogidas por la agencia turca de noticias Anatolia.

"No recibiremos ningún mensaje del terrorismo, de los asesinos con manos ensangrentadas. Los barones del terrorismo no podrán diseñar la política turca, no podrán construir muros de discordia entre 85 millones de personas, no podrán desviar nuestro país de su dirección", ha señalado Erdogan.

Finalmente, el mandatario turco ha incidido en que las autoridades del país seguirán adelante y "con determinación" con el objetivo de cumplir con los avances en el sector de la defensa. "Es el motivo de orgullo de nuestro país en el mundo", ha zanjado Erdogan.

El PKK, prohibido como organización terrorista en Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos, lucha contra el Estado turco desde la década de 1980. Su cuartel general se encuentra en las montañas de Qandil, en el norte de Irak. El grupo reivindicó el 25 de octubre la autoría del atentado contra las instalaciones de TAI en Ankara.

El Ejército turco suele llevar a cabo operaciones militares contra el grupo en Irak --donde la formación cuenta con numerosas bases-- y en Siria desde que quedó roto el alto el fuego entre el Gobierno y el grupo armado en julio de 2015. Las Fuerzas Democráticas Sirias, apoyadas por la coalición que lidera Estados Unidos, están encabezadas por la milicia kurda Unidades de Protección Popular (YPG), con lazos con el PKK.