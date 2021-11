Twitter suspende la cuenta de Saif al Islam Gadafi 24 horas después de su creación

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Twitter ha suspendido este jueves la cuenta en su plataforma del hijo del fallecido Muamar Gadafi, Saif al Islam Gadafi, 24 horas después de su creación y tan solo unos días después de que anunciara su candidatura a las elecciones presidenciales de Libia tras un retorno a la luz pública.

La cuenta, que logró 27.000 seguidores en el tiempo durante el que estuvo operativa, publicó un mensaje antes de ser suspendida, algo por lo que todavía no están claros los motivos. En el mensaje pedía a los libios participar en las elecciones del próximo 24 de diciembre.

"Ha llegado la hora de la verdad", rezaba el mensaje, según recoge 'Libya Observer'.

El hijo mayor de Gadafi, quien fue considerado en el pasado como un posible referente del cambio en el país, fue condenado a muerte en julio de 2015, tras ser juzgado en rebeldía, toda vez que permanecía detenido en la localidad de Zintan en manos de un grupo de milicianos que se negó a entregarle a las autoridades libias.

Además, fue condenado por crímenes de guerra cometidos durante la revuelta de 2011 que acabó con el régimen de Gadafi, que murió a manos de milicianos rebeldes en Sirte el 20 de octubre de ese año. Saif al Islam está además buscado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes contra la humanidad.

Sin embargo, finalmente fue liberado en abril de 2016 en el marco de una amnistía concedida por el gobierno asentado en el este del país durante el conflicto que siguió a la muerte del sátrapa. A pesar de ello, no ha vuelto a ser visto en público, si bien en julio dio una entrevista a 'The New York Times' en la que desveló que planeaba volver a la política a pesar de la presión internacional.

Fuentes de Inteligencia libias citadas por la BBC han indicado que sería el favorito de Rusia para gobernar el país.