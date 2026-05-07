La UA condena "firmemente" el ataque achacado a Boko Haram contra una base militar en el este de Chad

El presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmoud Ali Youssouf, durante una visita oficial a Alemania en abril de 2026 (archivo) - Europa Press/Contacto/Bernd Elmenthaler

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión Africana (UA) ha condenado "firmemente" el ataque perpetrado por supuestos miembros del grupo yihadista Boko Haram contra una base militar chadiana en Barka Tolorom, situada en la cuenca del lago Chad, que se saldó con la muerte de al menos 23 militares, según el balance oficial.

La Comisión de la UA ha expresado sus "sinceras condolencias" a los familiares de las víctimas, el Gobierno y el pueblo de Chad y ha reiterado su "solidaridad" con los países de la cuenca del lago Chad en su "lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en la región".

Así, ha subrayado su "continuado compromiso a la hora de apoyar a Chad y a los países de la cuenca del lago Chad en sus esfuerzos para combatir el terrorismo", también a través de "mecanismos de cooperación" y "en el marco de las iniciativas regionales relevantes".

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas chadianas confirmó el martes que 23 soldados murieron y otros 26 resultaron heridos por el ataque, firmemente condenado por el presidente del país, Mahamat Idriss Déby, quien recalcó que "ante la barbarie, Chad se mantiene firme, unido e inquebrantable". "El oscurantismo nunca prevalecerá sobre la República. Continuaremos la lucha con renovada determinación, hasta que esta amenaza sea completamente erradicada", zanjó.

Chad ha lanzado durante los últimos años numerosas operaciones para combatir contra la presencia en la zona de Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA) -- responsables de varios ataques durante los últimos meses--, en la cuenca del lago Chad, situada en la frontera entre Nigeria, Níger, Chad y Camerún.