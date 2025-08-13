Ucrania admite que la evacuación de Pokrovsk, donde quedan 1.300 personas, es ya "extremadamente difícil"

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia han logrado bloquear todos los accesos a la ciudad ucraniana de Pokrovsk, situada en la región de Donetsk, y la evacuación es ya "extremadamente difícil" para las más de 1.300 personas que siguen en el interior de esta localidad, ha reconocido este miércoles el gobernador regional, Vadim Filashkin.

El gobernador ha anunciado en su cuenta de Telegram la evacuación "obligatoria" de las familias con niños de una decena de localidades de la región donde aún quedarían unos 1.150 menores, al término de una reunión de seguridad. En este sentido, ha advertido de que permanecer en estos núcleos representa "un peligro constante".

Pokrovsk ha sido uno de los grandes objetivos de las tropas rusas durante estos últimos meses, toda vez que representa un importante nudo logístico para toda la zona. En los últimos días, el Ministerio de Defensa de Rusia ha anunciado la toma de nuevas localidades en Donetsk --este mismo miércoles ha dado por capturadas Suvorovo y Nikanorovka--.

La situación militar en este frente es compleja y no existe información imparcial de lo que está ocurriendo, pero varias autoridades ucranianas han salido al paso en estos últimos días para negar que las tropas rusas hubiesen logrado traspasar la última línea de defensa.