Ucrania anuncia ataques contra barcos utilizados para transportar material militar y vinculados a Irán

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. - Louis Lemaire-Sicre / Zuma Press / Europa Press /

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado ataques en el mar Caspio contra un barco de guerra ruso y varios buques utilizados para transportar material militar y vinculados a Irán, en unas maniobras que ha descrito como exitosas.

"Hemos logrado muy buenos resultados con estos ataques de largo alcance en el mar Caspio. En particular, se trata de buques que estaban involucrados en el transporte de cargas militares desde Irán, así como un buque de guerra ruso", ha explicado, según un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, ha informado de ataques contra objetivos en varias regiones de Rusia a lo largo de los últimos días, entre ellos una refinería en Filanovski, que pertenece a la empresa rusa Lukoil.

"Esta noche, los militares ucranianos han vuelto a atacar la planta militar de Kirov, desde donde (Rusia) suministra componentes para sus ataques contra nuestra gente. La distancia es de unos 1.200 kilómetros desde nuestra frontera", ha apuntado.

El viernes, el presidente indicó que el Ejército había logrado atacar con misiles de crucero una planta de la compañía Avitek en la región rusa de Kirov, donde se fabrican producto para fines militares, de doble uso y civiles, incluidos sistemas de defensa aérea; componentes de aeronaves; asientos eyectables para el rescate de pilotos; sistemas de elevación de aeronaves y cabrestantes; soportes de vigas; y otros equipos de aviación.