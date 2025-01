Ucrania anuncia la captura de dos militares norcoreanos heridos en la región rusa de Kursk

MADRID 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado este sábado la captura de dos militares norcoreanos en el frente de la región rusa de Kursk.

Los dos militares, parte de un despliegue enviado por Corea del Norte a esta zona de guerra -- escenario de una incursión ucraniana sin precedentes en agosto pasado --, "están heridos" pero su vida no corre peligro y han sido trasladados a Kiev, según el mandatario.

"Como todos los prisioneros de guerra, estos dos soldados norcoreanos están recibiendo la asistencia médica necesaria", ha asegurado el mandatario antes de garantizar que la prensa tendrá completo acceso a ambos militares una vez se recuperen para escuchar declaraciones.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



