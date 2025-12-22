Ucrania asegura haber llevado a cabo ataques con drones contra militares de Rusia a caballo en el frente

Un militar ruso a caballo en un vídeo publicado por las Fuerzas Armadas ucranianas - FUERZAS ARMADAS DE UCRANIA

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Ucrania han asegurado este lunes haber llevado a cabo ataques con drones contra militares rusos localizados a lomos de caballos en la línea de frente, antes de afirmar que esto se debe a que Moscú "pierde equipamiento muy rápidamente" en el marco de los combates desatados al hilo de la invasión lanzada en febrero de 2022.

"Los ocupantes rusos están perdiendo equipamiento tan rápidamente en sus 'ataques picadora' --nombre que usa Kiev para los asaltos en masa contra posiciones ucranianas-- que se ven forzados a trasladarse a caballo", ha dicho la 92ª Brigada Separada de Asalto en un breve mensaje en su cuenta en Telegram.

"Ni siquiera eso los ayuda. Los operadores de drones del 5º Batallón de Asalto y la 92ª Brigada de Infantería reducen al enemigo en cuanto ven el objetivo", ha subrayado, junto a un vídeo en el que se ve a dos hombres a caballo y el impacto de un dron explosivo contra uno de ellos.

La grabación publicada en Telegram muestra a dos personas vestidas con ropa militar intentando atravesar un campo a lomos de un caballo, sin que por ahora haya detalles sobre el lugar en el que ha tenido lugar el incidente, y sin que Moscú se haya pronunciado al respecto.

El Ejército ruso ha incrementado durante los últimos meses su táctica de ataques con pequeños grupos de asalto para avanzar rápidamente hacia posiciones ucranianas con la intención de tomarlas y posteriormente reforzar sus posiciones, en el marco de sus avances en el este de Ucrania.