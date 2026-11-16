Ucrania ataca nuevamente el Puente de Crimea y obliga a interrumpir el tráfico



El Kremlin habla de "ataque masivo", aunque destaca "daños menores"

Las autoridades rusas declaran el estado de emergencia en Azov tras un nuevo ataque con drones cerca de dos refinerías

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Ucrania ha bombardeado nuevamente este lunes con drones el Puente de Crimea --que une la península homónima con la provincia rusa de Krasnodar--, provocando cierres al tráfico por carretera, en el que es el segundo ataque de este tipo en lo que va de 2026 y a la espera de conocer el verdadero alcance del mismo.

"El enemigo ha atacado el Puente de Crimea", ha informado el gobernador de Crimea, Sergei Aksionov, en un mensaje en sus redes sociales, en el que ha detallado que "el tráfico estará restringido hasta aproximadamente el mediodía", mientras los servicios competentes finalicen las tareas de reparación.

El Ministerio de Transportes de Rusia ha informado de que el servicio ferroviario del puente funciona con normalidad y ha destacado la ausencia, por el momento, de víctimas de cualquier tipo.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido a lo ocurrido en su rueda de prensa matutina como un "ataque masivo", sin embargo, ha destacado que solo se han registrado "daños menores".

"Nuestros sistemas de defensa aérea siguen funcionando con gran eficacia (...) Lamentablemente, ningún sistema en el mundo puede proporcionar una protección del cien por cien contra ataques de tal magnitud", ha apuntado, dejando cualquier tipo de actualización sobre el asunto en manos de la cartera de Transportes.

Desde el inicio de la invasión rusa en 2022, Ucrania ha logrado en contadas ocasiones alcanzar este punte --el más largo de Europa--, inaugurado en 2018, apenas cuatro después de que la península de Crimea se anexionara a Rusia.

No muy lejos de ahí, se decretado el estado de emergencia en Azov, en la región de Rostov, después de un ataque ucraniano con drones en los alrededores de dos refinerías, que ha dejado al menos tres heridos y varios focos de incendio.

El Ministerio de Defensa ruso ha comunicado haber logrado derribar más de 1.330 drones ucranianos durante la última noche, entre ellos los que han sobrevolado los mares Negro y Azov.