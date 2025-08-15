Ucrania ataca una refinería de petróleo en la región rusa de Samara

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una refinería de petróleo de la región rusa de Samara ha sido objetivo este viernes de madrugada de un bombardeo que, según las Fuerzas Armadas de Ucrania, ha provocado "incendios y explosiones" en las instalaciones, si bien las autoridades locales han descartado que el ataque haya causado daños relevantes.

La refinería está situada en las inmediaciones de la ciudad de Syzran y es "una de las más grandes del sistema de Rosneft", ha explicado el Ejército ucraniano, que ha informado también de que esta planta colabora en el suministro a las fuerzas rusas al producir combustibles de diversos tipos, también para la aviación.

El Gobierno de la región ha reconocido el ataque, pero ha tratado de minimizar su impacto, asegurando que las llamas están ya controladas y se han evitado "daños materiales importantes". En este sentido, ha aclarado en un mensaje en redes sociales que la seguridad de la población de la zona está garantizada.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado que esta pasada noche los sistemas de defensa han interceptado siete drones sólo en la región de Samara, mientras que en todo el país han sido derribados más de medio centenar, principalmente en áreas cercanas a la frontera con Ucrania.