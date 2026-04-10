Ucrania confía en cerrar pronto un acuerdo con Rusia: "Ahora todos comprenden los límites de lo que es aceptable"

Archivo - Kirilo Budanov, jefe de la oficina presidencial de Ucrania. - Europa Press/Contacto/Ukraine Presidency/Ukrainian

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, se ha mostrado confiado con la posibilidad de que se logre un acuerdo de paz con Rusia en las próximas fechas, una vez las partes han comprendido "claramente los límites de lo que es aceptable", después de varias negociaciones fallidas exigiendo máximos.

"Todos entienden que la guerra debe terminar. Por eso están negociando. No creo que tarde mucho", ha afirmado en una entrevista para la agencia Bloomberg quien es también una de las cabezas visibles de la delegación ucraniana que ha estado negociando con Rusia bajo la intermediación de Estados Unidos.

A pesar de que no han transcendido resultados significativos de los encuentros a tres bandas en Ginebra y Emiratos Árabes Unidos y de que "aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva", Budanov cree que supone un "avance enorme" que las partes ahora quieran encontrar puntos en común tras cuatro años de guerra.

"En principio, ahora todo el mundo entiende claramente los límites de lo que es aceptable. Eso supone un enorme avance", ha dicho Budanov, quien cree que a Rusia le está pesando las ingentes cantidades que está gastando en esta guerra, "a diferencia", ha subrayado, de Ucrania. "Se trata de sumas enormes", ha dicho.

Budanov cree el respiro momentáneo a la economía rusa después de que Estados Unidos haya levantado las sanciones a su petróleo por la crisis energética provocada por la guerra de Irán está cerca de acabar, una vez confía también en que se conflicto se resolverá "pronto".

En contraste con sus estimaciones, Ucrania continúa siendo dependiente de la ayuda militar y financiera, especialmente de una Unión Europea que todavía no ha desembolsado una partida de 90.000 millones de euros debido al veto de Hungría.

Asimismo, Budanov tampoco ha querido detallar cómo se podría alcanzar algún tipo de acuerdo en lo que respecta al estatus de los territorios del este que ahora se encuentran bajo control ruso, una cuestión que junto al control de la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, continúan siendo principales motivos de fricción.

Ucrania también busca mayor claridad sobre la naturaleza de las garantías de seguridad que pueden ofrecer sus socios, en especial Estados Unidos, para prevenir futuras agresiones de Rusia, uno de los mantras que el presidente Zelenski ha venido repitiendo para, entre otras cosas, negarse a ceder la región del Donbás.

Mientras Rusia pretende que Ucrania se retire de los pocos espacios en los que se mantiene en Donetsk --lo que culminaría así su control total del Donbás--, Kiev aboga por detener el conflicto a lo largo de la línea del frente actual, mientras que Estados Unidos ha propuesto establecer ahí una zona económicas especial.

En medio de las optimistas previsiones de Budanov, Rusia y Ucrania parecen haberse concedido una breve tregua por la Pascua Ortodoxa, que culmina este domingo, tras aceptar el presidente ruso, Vladimir Putin, la propuesta de Zelenski.