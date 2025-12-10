Ucrania denuncia el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas

Archivo - Una ambulancia frente a un edificio alcanzado por un dron lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev (archivo) - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han denunciado este miércoles el lanzamiento de 80 drones por parte de Rusia durante las últimas horas, 50 de los cuales habrían sido derribados, en medio de los ataques en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en su cuenta en Telegram que las tropas rusas han lanzado 80 aparatos aéreos contra diversas partes del país, antes de detallar que 50 han sido interceptados y confirmar el impacto de 29 en siete puntos no especificados.

"El ataque sigue en marcha. Hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado, al tiempo que ha reclamado a la población que "respete las normas de seguridad" en caso de oleada de ataques aéreos rusos.

Por su parte, el Gobierno ruso ha subrayado que durante las últimas horas han sido destruidos 25 drones ucranianos, entre ellos cuatro que volaban hacia la capital, Moscú, sin pronunciarse sobre posibles víctimas o daños materiales.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en su cuenta en Telegram que 21 aparatos han sido derribados en Briansk, a los que se suman seis en la región de Moscú, dos en la región de Kaluga y uno en la región de Bélgorod, sin que Ucrania se haya pronunciado sobre los objetivos de los ataques.