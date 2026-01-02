Ucrania denuncia al menos 19 heridos en un bombardeo ruso en la ciudad de Járkov

Archivo - Imagen de archivo de un ataque ruso contra Járkov (Ucrania) - Europa Press/Contacto/Edoardo Marangon - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han resultado heridas por un bombardeo ruso sobre el centro de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, según ha denunciado el gobernador de la región, Oleg Sinegubov.

En su cuenta de Telegram, Sinegubov ha precisado en los heridos tienen entre 20 y 79 años con la excepción de un bebé de seis meses que no ha necesitado hospitalización.

El gobernador ha indicado que el peor momento del ataque ha sido la explosión de un proyectil contra un edificio residencial del barrio de Kivski, que ahora mismo está en proceso de evacuación.