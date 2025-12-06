Ucrania y EEUU señalan que el fin de la guerra depende de la disposición rusa a mostrar un "compromiso serio" con la paz

Archivo - El secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov - Europa Press/Contacto/Wiktor Dabkowski - Archivo

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los gobiernos de Kiev y Washington han señalado que cualquier avance para poner fin a la guerra en Ucrania depende del grado de compromiso de Moscú y han insistido en la necesidad de dar pasos "creíbles" hacia un alto el fuego, todo ello tras dos días de "debates constructivos" entre ambas potencias en los que el Ejecutivo ucraniano ha exigido nuevamente que se garantice la independencia y la soberanía del país y del pueblo ucranianos.

"Ambas partes han coincidido en que el progreso real hacia cualquier acuerdo depende de la disposición de Rusia a mostrar un compromiso serio con la paz a largo plazo, incluidos pasos hacia la desescalada y el cese de los asesinatos", ha informado el secretario de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa de Ucrania, Rustem Umerov, tras una reunión con el enviado especial de EEUU para la paz, Steven Witkoff, en la que ha participado también el jefe del Estado Mayor ucraniano, Andrii Hnatov.

Durante este encuentro, el sexto en las últimas semanas, ambas delegaciones han analizado "los resultados de la reciente reunión entre EEUU y Rusia" y han estudiado posibles medidas que podrían conducir al fin de este conflicto que está a punto de cumplir cuatro años.

"Las partes estadounidense y ucraniana subrayaron que es necesario poner fin a la guerra y adoptar medidas creíbles hacia el cese del fuego y la desescalada para evitar una nueva agresión y hacer posible el plan integral de desarrollo de Ucrania, diseñado para hacer que la nación sea más fuerte y más próspera que antes de la guerra", ha indicado Umerov en una publicación en su cuenta en la red social X.

Entre los principales temas de debate de las dos últimas jornadas se han incluido también cuestiones relativas al marco de seguridad regional y a las capacidades de disuasión necesarias para una paz duradera; así como la revisión --por separado-- de "la agenda de prosperidad futura, que apunta a apoyar la reconstrucción de Ucrania después de la guerra, las iniciativas económicas conjuntas entre Estados Unidos y Ucrania y los proyectos de recuperación a largo plazo".

Tras este breve resumen de lo hablado hasta el momento, el propio Umerov ha asegurado que el diálogo bilateral entre Estados Unidos y Ucrania continuará este sábado, si bien no ha revelado los temas que se discutirán durante los próximos encuentros.

Las conversaciones entre Washington y Kiev tienen lugar tras una cita de cinco horas que tuvo lugar en Moscú entre Witkoff y el presidente ruso, Vladimir Putin. Tras este encuentro, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, confirmó este miércoles "contactos" con el enviado especial estadounidense y aseguró que EEUU percibe avances en el proceso para poner fin a la guerra en Ucrania.