Ucrania informa de la muerte de al menos cuatro personas en nuevos ataques de Rusia sobre varias provincias

Archivo - Imagen de archivo de las consecuencias de un ataque ruso sobre la provincia ucraniana de Zaporiyia. - Europa Press/Contacto/Andriy Andriyenko - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han informado este martes de la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, tras los nuevos ataques que las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado durante las últimas horas en varias provincias, como Odesa, Jersón, Sumi, o Donetsk.

El gobernador de Sumi, Oleg Grigorov, ha detallado que las menores de edad fallecidas son dos niñas de 5 y 10 años, quienes murieron junto a otra mujer bajo los ataques aéreos del Ejército ruso. "Una noche difícil, consecuencias terribles", ha lamentado en un mensaje en sus redes sociales.

Grigorov ha señalado que seis bombas guiadas han impactado sobre infraestructura civil, mientras que otras dos han logrado ser repelidas por las defensas aéreas de las fuerzas ucranianas.

En la ciudad de Mikolaiv, capital de la provincia homónima, otra mujer ha fallecido por los ataques rusos de las últimas horas. "No había objetivos militares" sobre las zonas dañadas, ha denuncia el alcalde Oleksandr Sienkevich en un mensaje en sus redes sociales.

"Terroristas rusos atacaron deliberadamente un sector privado. Los hogares de personas que simplemente estaban haciendo su vida, regresando a casa y acostándose", ha lamentado Sienkevich.

En las últimas horas, las autoridades locales ucranianas han informado de ataques sobre el centro de la ciudad de Kramatorsk, provincia de Donetsk, que por el momento ha dejado una decena de heridos. Asimismo, se han registrado otros bombardeos en Jersón y Odesa, con varios heridos más.