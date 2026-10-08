Ucrania reivindica un ataque contra la mayor refinería de petróleo de Rusia

Archivo - Imagen de archivo de militares ucranianos. - Oliver Weiken/Dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Ucrania ha reivindicado este jueves un ataque contra la mayor refinería de petróleo del país, situada en la región de Omsk, en el sur del país, cerca de la frontera con Kazajistán.

Las Fuerzas Armadas han indicado en un comunicado que este complejo es especialmente importante dado que sirve para suministrar combustible, precisamente, a las fuerzas rusas en el marco de la invasión de Ucrania. "Se especializan en diferentes tipos de combustible y lubricantes, además de productos petroquímicos", han manifestado.

Así, ha afirmado que esta planta puede procesar unos 21 millones de toneladas de crudo por año. La refinería en cuestión ya se vio afectada por otro ataque el pasado 6 de julio. "La destrucción de las instalaciones constituye un ejercicio de legítima defensa por parte de Ucrania, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, y tiene como objetivo reducir el potencial económico-militar de la Federación de Rusia", recoge el texto.

"La planta se encuentra a casi 2.500 kilómetros de la frontera ucraniana. Es la refinería rusa más alejada que ha sido alcanzada por drones ucranianos", han aclarado, al tiempo que han detallado que esta forma parte de Gazprom Neft, una de las mayores compañías petroleras de Rusia.