Ucrania y Rusia derriban cerca de 200 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Archivo - Imagen de archivo de un edificio residencial dañado por un dron ucraniano en Moscú, Rusia - Vlad Karkov/Sopa Images Via Zuma / Dpa - Archivo

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania han anunciado este viernes el derribo de más de 110 drones lanzados por Rusia durante la noche, en la que el Gobierno ruso ha asegurado haber interceptado cerca de 85 aparatos ucranianos, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en un comunicado publicado en redes sociales que las tropas rusas han lanzado 141 drones contra su territorio, antes de afirmar que 111 han sido destruidos y confirmar el impacto de 24 de ellos en 16 ubicaciones no especificadas, además de los fragmentos de uno de los interceptados en otro punto del país.

"El ataque continúa, dado que hay múltiples drones en el espacio aéreo", ha alertado. "Sigan las normas de seguridad", ha pedido a la población, sin pronunciarse por ahora sobre posibles víctimas o daños materiales a causa de esta oleada de ataques rusos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha apuntado en un comunicado que "los sistemas de defensa aérea han interceptado y destruido 83 aparatos aéreos no tripulados ucranianos" durante las últimas horas, incluidos 56 en la península de Crimea, anexionada en 2014 por Moscú, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

A ellos se suman siete derribos sobre la región de Vorónezh y sobre aguas del mar de Azov, respectivamente, cinco en el mar Negro, cuatro en Kursk, dos en Krasnodar y uno en Astracán y Bélgorod, respectivamente. Las autoridades rusas no se han pronunciado tampoco sobre posibles víctimas o daños por estos ataques.