Ucrania y Rusia destruyen cerca de 300 drones en una nueva noche de intercambio de ataques aéreos

Archivo - Imagen de archivo de los daños causados por un dron en Moscú - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Ucrania y Rusia han anunciado este viernes la destrucción de cerca de 300 drones en su respuesta a los ataques cruzados durante las últimas horas como parte de la guerra desatada en febrero de 2022 a raíz de la orden de invasión de territorio ucraniano firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

La Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado en un comunicado publicado a través de redes sociales que los sistemas de defensa aérea han derribado 117 de los 126 drones lanzados por Rusa, que ha disparado además un misil balístico de tipo 'Iskander'.

"Un misil balístico y ocho drones han impactado en siete ubicaciones, mientras que los restos de aparatos derribados han caído en cinco puntos", ha manifestado, sin dar detalles sobre posibles víctimas o daños materiales. "El ataque continúa, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha advertido.

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha destacado que durante las últimas horas han sido interceptados 186 drones ucranianos, incluidos 80 sobre la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2014, un paso no reconocido por la comunidad internacional.

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado que, además, han sido destruidos 29 drones en Adigea y Krasnodar, respectivamente, así como 18 en el mar de Azov, siete en Rostov, cinco en Kursk y Stavropol, cutro en Kirov, dos en Briansk y el mar Negro, y uno en Astracán, Bélgorod, Volgogrado, Lípetsk y Tartaristán.