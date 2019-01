La UE a 27, a la espera de conocer el 'plan B' de May para el Brexit

Publicado 21/01/2019 13:03:46 CET

BRUSELAS, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea a 27 se mantiene a la expectativa de conocer 'el plan B' de la primera ministra británica, Theresa May, que se espera que presente este lunes, tras el rechazo del Parlamento británico al acuerdo negociado con la Unión Europea para garantizar una salida ordenada de Reino Unido del bloque.

"Tenemos curiosidad de saber de Londres. Sabemos lo que no quiere Londres. Ya es hora de saber qué quieren y qué mayoría se puede encontrar en el Parlamento para que podamos sentarnos con nuestros colegas británicos y discutir como impedir un Brexit duro", ha dicho el ministro de Exteriores alemán, Heiko Mass, a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE en la que el Brexit no está formalmente en la agenda.

Mass ha confiado en que evitar un Brexit abrupto sea "posible" y aunque ha rechazado pronunciarse sobre las posibles opciones que barajaría el Gobierno británico, ha insistido en la importancia de "evitar" la vuelta a "una frontera dura" entre Irlanda e Irlanda del Norte, una cuestión "muy sensible".

"Esto va a ser un punto en el que se espera muy poco cambio en negociaciones", ha avisado, al tiempo que ha admitido que no sabe "si es demasiado tarde" para llegar a un acuerdo, si bien ha asegurado que mantiene la "confianza" en May.

El Gobierno británico, según el diario 'The Daily Telegraph', estudia modificar el Acuerdo de Paz de Irlanda del Norte para incluir compromiso formal que evite una frontera "dura" entre Úlster y la República de Irlanda una vez Reino Unido salga de la UE.

El ministro de Exteriores luxemburgués, Jean Asselborn, ha insistido en que los europeos quieren "saber qué espacio de maniobra hay" pero ha dado por hecho que May no despejará "ninguna" incógnita sobre las "grandes" opciones para desbloquear la situación.

"No sabremos si habrá nuevas elecciones, la extensión del artículo 50 y si habrá un nuevo referéndum", ha augurado, aunque ha considerado "útil" si al menos hay "más" detalles sobre la Unión Aduanera. "Esto sería una forma de resolver la cuestión irlandesa", ha recordado, al tiempo que ha insistido en que lo importante es evitar un Brexit "sin acuerdo", que "tendría consecuencias económicas y sociales graves".

El ministro de Exteriores español, Josep Borrell, ha considerado "razonable" la propuesta abanderada por el líder laborista británico, Jeremy Corbyn, para garantizar "la permanencia" de Reino Unido en la Unión Aduanera, aunque ello generaría problemas en el seno del Partido Conservador.

"Pero eso es un problema suyo, no se lo podemos resolver", ha remachado, insistiendo en que "lo que no puede pedir Reino Unido es que los europeos le resolvamos sus problemas internos". En todo caso, ha rechazado la idea de dar "un periodo muy largo, de cinco años" para aplazar el Brexit porque, en su opinión, "eso sería cronificar el problema".

El ministro de Exteriores lituano, Linas Antanas, ha dejado claro que "es imposible excluir a Irlanda" de la solución y ha avisado de que la opción de reabrir el acuerdo del Brexit "es más teórica" que nada porque "no hay voluntad de abrir esta caja de Pandora". "La petola está en el tejado de Londres", ha dicho, admitiendo que "todas las opciones están sobre la mesa", incluida "la peor" es un Brexit "sin acuerdo".

Su homólogo eslovaco, Miroslav Lajcak, ha asegurado que no ve "ningún sentido de reabrir" el acuerdo negociado, que es "justo" y "no lo tocaría". ¿Por qué (la UE tendría que hacer un gesto)? ¿quieren que la UE salga perdiendo más que Reino Unido?", ha lanzado, al tiempo que ha defendido en que una eventual extensión de las negociaciones, para aplazar el Brexit, sólo debería aceptarse "si hay una buena razón". "Pero no para extender la agonía", ha zanjado, si bien ha confiado en que "prevalezca la sabiduría" y el Brexit se selle con acuerdo.

El ministro de Exteriores rumano, Teodor Melescanu, cuyo país ejerce la presidencia de turno del Consejo de la UE, ha dicho que los Veintisiete tienen que "esperar" a la decisión de los británicos primero y ha asegurado que sobre "la solución de emergencia (sobre la frontera irlandesa) todo está abierto".

"Intentaremos acomodar nuestra posición a fin de encontrar algunas soluciones", ha asegurado, al tiempo que ha aclarado que los ministros sólo mantendrán discusiones "informales" sobre el Brexit, que no está "en la agenda" de la reunión y que compete a los líderes decidir "cómo proceder".