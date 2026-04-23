La UE amplía el cerco energético, financiero y comercial a Rusia pero congela la prohibición de servicios marítimos

Archivo - El Deyna, un petrolero perteneciente a la flota fantasma rusa, se encuentra actualmente fondeado en Fos-sur-Mer, tras haber sido abordado por la Armada francesa frente a las costas de Argelia. - Europa Press/Contacto/Gilles Bader - Archivo

BRUSELAS, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha aprobado este jueves su vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, una batería de medidas que restringe todavía más la 'flota fantasma' rusa, excluye a nuevos bancos rusos del mercado europeo y activa por primera vez un instrumento antielusión de sanciones, aunque deja en suspenso la prohibición total de servicios marítimos al crudo ruso a la espera de un acuerdo en el G7.

El paquete, que ha visto la luz verde tras dos meses de bloqueo de Hungría y Eslovaquia, eleva a 632 el número de buques de la 'flota fantasma' rusa sancionados con la inclusión de 46 nuevos barcos, y añade a 120 personas y entidades a la lista de sanciones individuales de la UE, lo que conlleva la congelación de sus activos y la prohibición de entrada a suelo comunitario.

No obstante, la medida estrella, la prohibición de servicios marítimos para el crudo ruso y los productos derivados, se ha congelado por el momento y su aprobación estará supeditada a una coordinación con el G7 y la coalición para limitar el precio del petróleo ruso, según ha explicado el Consejo de la UE en un comunicado.

Fuentes europeas han esgrimido que los Veintisiete prefieren actuar en bloque, si bien se reservan el derecho de tomar la decisión incluso si no hay un acuerdo total de todos los miembros del G7, siempre que las condiciones "sean adecuadas", ya que actualmente se considera que las condiciones del mercado energético no son las ideales para activar la prohibición.

De aprobarse, se impediría la prestación de servicios marítimos a buques que transporten petróleo ruso, como limpieza y mantenimiento, la contratación de seguros obligatorios para la navegación, o servicios de carga y descarga, entre otras medidas.

Los Veintisiete sí han acordado establecer un control de venta de buques cisterna procedentes de la UE para evitar su uso final en Rusia, así como la inclusión de una cláusula obligatoria de "no Rusia" en los contratos de venta de buques desde la UE para evitar que terminen operando en la flota clandestina de Moscú.

Además, por primera vez, se sanciona a un puerto de un tercer país ('Karimun Oil Terminal' en Indonesia), además de los puertos rusos de Múrmansk y Tuapsé, por su vinculación con la elusión del tope al precio del petróleo. También se prohíben los servicios de mantenimiento para buques metaneros y rompehielos rusos, impidiendo que nadie en la UE dé apoyo a las exportaciones rusas de Gas Natural Licuado (GNL).

FOCO EN CRIPTOMONEDAS Y NUEVO BANCOS

El número de bancos rusos excluidos del mercado europeo subirá a 70 con la incorporación de 20 nuevas entidades, a las que se aplica la prohibición de operar con empresas de la UE, con excepciones limitadas como las transacciones humanitarias.

El paquete extiende además las restricciones a cuatro bancos de Kirguistán, Laos y Azerbaiyán por facilitar la evasión de sanciones o por sus conexiones con el Sistema de Transferencia de Mensajes Financieros ruso, el equivalente ruso al SWIFT.

En materia de criptomonedas, el vigésimo paquete introduce una prohibición total sobre los servicios de criptoactivos rusos, incluyendo plataformas descentralizadas que pudieran usarse para eludir las sanciones.

Asimismo, prohíbe las transacciones con agentes en Rusia y terceros países que ofrezcan servicios para canalizar pagos internacionales desde Rusia eludiendo las sanciones europeas.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN

Las nuevas restricciones comerciales amplían tanto las exportaciones como las importaciones prohibidas con Rusia. En exportaciones, el paquete veta el envío de bienes, valorados en más de 365 millones de euros, entre ellos caucho y tractores, además de nuevas restricciones sobre explosivos, lubricantes de alto rendimiento, material de laboratorio con potencial uso militar y servicios de ciberseguridad.

En importaciones, la UE prohíbe la entrada de metales, productos químicos y minerales rusos aún no sancionados, por un valor superior a los 530 millones de euros, e introduce una cuota sobre las importaciones de amoníaco para limitar los ingresos rusos en ese sector.

MEDIDAS ANTIELUSIÓN

Por primera vez, la UE ha activado su instrumento de antielusión, una herramienta creada precisamente para hacer frente a la reexportación de bienes europeos a Rusia a través de terceros países.

El primer objetivo es Kirguistán, acusado de permitir de forma sistemática y persistente la transferencia a Rusia de maquinaria de control numérico y equipos de telecomunicaciones de origen europeo, utilizados en la fabricación de drones y misiles rusos.

El paquete añade además 60 nuevas entidades a la lista de aquellas que apoyan el complejo militar-industrial ruso o participan en la elusión de sanciones, de las cuales 28 están establecidas fuera de Rusia, en países como China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

También se designa a 58 empresas y personas asociadas vinculadas al desarrollo y fabricación de material militar ruso, incluyendo drones. Las designaciones alcanzan también a proveedores internacionales de tecnología de doble uso en China, Emiratos Árabes Unidos, Uzbekistán, Kazajistán y Bielorrusia.

En cuanto a desinformación, el paquete introduce nuevas restricciones contra los llamados 'medios espejo', sitios web que replican los contenidos de outlets de propaganda rusos sancionados como RT o Sputnik para eludir la prohibición de emisión en la UE. Sus contenidos quedarán vetados en territorio comunitario, lo que facilitará su bloqueo o retirada de la red.

Asimismo, se prohíbe a institutos de investigación, universidades y otras entidades europeas aceptar financiación, donaciones o subvenciones del Gobierno ruso en el ámbito de la investigación e innovación.

Por último, el paquete extiende al régimen de sanciones a Bielorrusia en determinadas disposiciones equivalentes a las aprobadas contra Rusia como en materia de comercio, servicios financieros y protección legal de los operadores europeos.