La UE anuncia un acuerdo comercial con Filipinas, tres años después de reactivar las negociaciones

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., en un encuentro en 2023 para escenificar el desbloqueo de las conversaciones. - Charistophe Licoppe/European Com / Dpa - Archivo

BRUSELAS 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el negociador comercial de la Unión Europea, el comisario Maros Sefcovic, han anunciado este martes un acuerdo comercial con Filipinas, tres años después de que Bruselas relanzara las negociaciones con Manila, si bien han aclarado que los equipos técnicos tendrán que cerrar aún los flecos en "los próximos meses".

"Es un punto de inflexión y una victoria para ambas partes. Profundizará nuestros lazos con una de las economías más dinámicas del sudeste asiático", ha celebrado Sefcovic, que habla en nombre de los 27 en materia de comercio exterior, en un mensaje compartido en redes sociales tras el anuncio del acuerdo.

El nuevo pacto abre un "enorme margen para crecer" a partir del comercio actual, según ha destacado el comisario europeo, de un acuerdo cuyos detalles deben ser aún negociados entre las partes y que después necesitará del visto bueno del Consejo (gobiernos europeos) y del Parlamento Europeo.

La jefa del Ejecutivo comunitario anunció el acuerdo durante la madrugada tras una llamada con el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, y ha celebrado que el pacto llegue "tres años después" de su visita a Manila para "relanzar las negociaciones".

Sefcovic y la secretaria de Comercio e Industria de Filipinas, Cristina Roque, certificaron los "avances" en una conversación telemática y, según ha precisado Bruselas en un comunicado, ello "allana el camino para la conclusión formal del acuerdo en los próximos meses", sin dar más detalles sobre los asuntos que pendientes de cerrar.

El comunicado pone asimismo en valor que el acuerdo "envía una clara señal de mayor compromiso entre la UE y Filipinas, basado en su interés común por un orden internacional abierto, inclusivo y basado en normas en el actual contexto volátil".

En concreto, Bruselas y Manila esperan que la nueva relación comercial abra "nuevas oportunidades para las empresas, incluidas las pymes, así como para los agricultores, fabricantes y consumidores de ambos lados".

También permitirá establecer "cadenas de suministro más sólidas y diversificadas, algo fundamental en un momento en el que la resiliencia se ha convertido en una prioridad estratégica", continúa el comunicado, que concluye apuntando nuevas "reglas justas y una previsibilidad real, sustentadas en un compromiso compartido por una economía global más segura y estable".