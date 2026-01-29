La UE apoya la autonomía marroquí para el Sáhara Occidental para "lograr una solución mutuamente aceptable"

El ministro de Exteriores de Marruecos, Naser Burita, y la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas - MINISTERIO DE EXTERIORES DE MARRUECOS

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha mostrado este jueves su apoyo al plan de autonomía presentado por Marruecos para la antigua colonia española del Sáhara Occidental, considerando que busca "lograr una solución mutuamente aceptable", en medio del aumento de los apoyos internacionales a la propuesta de Rabat, rechazada frontalmente por el Frente Polisario.

Bruselas, que ha celebrado la adopción de la resolución aprobada en octubre de 2025 en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha subrayado que este texto "apoya plenamente los esfuerzos" del secretario general, António Guterres, y su enviado personal, Staffan de Mistura, "para facilitar y llevar a cabo negociaciones basadas en el plan de autonomía propuesto por Marruecos", reza un comunicado conjunto.

Así, ha recordado que la resolución tiene el objetivo de "lograr una solución justa, duradera y mutuamente aceptable de la disputa, de conformidad con la Carta de Naciones Unidas", y que acoge "cualquier sugerencia constructiva que las partes pudieran formular en respuesta", instándolas a participar sin "condiciones previas" para alcanzar "una solución política definitiva y mutuamente aceptable que garantice la autodeterminación del pueblo saharaui.

"La resolución considera que la autonomía genuina es la solución más viable y anima a las partes a compartir sus ideas en apoyo a una solución definitiva y mutuamente aceptable", ha remarcado. También ha aplaudido la disposición de Rabat para "colaborar de buena fe" con todas las partes implicadas para aclarar los detalles de este plan y explicar su implementación.

El Frente Polisario declaró en noviembre de 2020 roto el alto el fuego con Marruecos en respuesta a una acción militar marroquí contra activistas saharauis en Guerguerat, en la zona de distensión pactada, lo que supuso para los saharauis una violación de las condiciones del alto el fuego.

Durante los últimos años, el Frente Polisario ha sufrido varios varapalos por el apoyo de diversos países, entre ellos España, al plan de autonomía de Marruecos, una opción que la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) rechaza de plano, en el marco de su petición de que se concrete la descolonización del territorio y se garantice su derecho a la independencia.

De hecho, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 31 de octubre una resolución --presentada por Estados Unidos-- que prorrogaba un año el mandato de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) en un texto que daba su apoyo al plan de autonomía marroquí para la antigua colonia española.