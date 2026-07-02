La UE celebra el acuerdo de Líbano e Israel para sentar las bases de una paz: "Ofrece una perspectiva muy necesaria"

Archivo - La Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas. - Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire / DPA - Archivo

BRUSELAS 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha celebrado este jueves el acuerdo marco cerrado la semana pasada por Líbano e Israel en Washington para iniciar conversaciones para una paz y seguridad duraderas, y en particular que ambas partes hayan coincidido en exigir el desarme del partido-milicia chií Hezbolá y abogar por el redespliegue progresivo del Ejército israelí fuera del territorio libanés.

En un comunicado de la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, consensuado por los Veintisiete, el bloque comunitario ha destacado que el acuerdo "ofrece una perspectiva muy necesaria" en los esfuerzos por lograr la desescalada y la paz, así como para "restaurar la soberanía e integridad territorial del Líbano".

"La Unión Europea elogia la participación constructiva de Israel y Líbano e insta a todos los actores a que respeten el acuerdo y cumplan sus compromisos, incluso a través del Grupo de Coordinación Militar trilateral recientemente establecido", se lee en la misiva sobre el acuerdo firmado el viernes pasado bajo la mediación y el apoyo de Estados Unidos.

Los Veintisiete han exigido el "cese definitivo" de las hostilidades y el pleno respeto del Derecho Internacional, incluyendo la protección de la población civil y de las infraestructuras civiles. También ha reiterado que cualquier solución duradera "debe basarse" en la aplicación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobada en 2006.

También han recordado que, con el paquete de ayuda europeo de 100 millones de euros aprobado para las Fuerzas Armadas libanesas, la UE respalda los esfuerzos del Gobierno libanés "por reafirmar su autoridad estatal, soberanía nacional e integridad territorial", así como "su monopolio sobre las armas".

"La UE está dispuesta a apoyar la implementación del acuerdo marco y a reforzar aún más su apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas y a las fuerzas de seguridad interna, incluso mediante una posible misión de la UE", prosigue el comunicado, haciendo referencia a la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), programada para 2027.

Delegaciones de Líbano, Israel y Estados Unidos firmaron el viernes 26 de junio un acuerdo marco para iniciar conversaciones formales con vistas a una paz y seguridad "duraderas", concluyendo así la quinta ronda de negociaciones auspiciada por Washington desde marzo, cuando el Ejército israelí y Hezbolá retomaron unos combates que los distintos alto el fuego no han conseguido poner fin.