La UE compromete un millón en ayuda urgente para asistir a las víctimas del terremoto en Afganistán

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha comprometido una ayuda urgente de un millón de euros para ayudar a los organismos humanitarios presentes en Afganistán a hacer frente a las necesidades básicas de la población afectada por el terremoto de magnitud 6 que el pasado domingo afectó a parte del país y dejó al menos 1.200 muertos.

Además, el bloque donará 130 toneladas de material de socorro --incluidas tiendas de campaña, ropa, equipamiento médico y purificadores de agua--, que serán enviados antes de final de semana en dos vuelos a Kabul costeados por la UE.

La Comisión Europea ha recordado asimismo que el servicio europeo por satélite para elaborar mapas de emergencia, Copernicus, se ha activado para esta crisis.

En total, los fondos comunitarios comprometidos para la ayuda humanitaria en Afganistán este 2025 se elevan a 161 millones, incluido este último compromiso, y todos ellos, según recalca Bruselas en un comunicado, se canalizan "exclusivamente" a través de socios humanitarios.