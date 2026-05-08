La UE condena el ataque del Frente Polisario a varias bases marroquíes en Sáhara Occidental

Archivo - Bandera de la UE - ALESSIO MORGESE / DPPI / AFP7 / Europa Press

BRUSELAS 8 May. (EUROPA PRESS) -

El embajador de la Unión Europea en Marruecos, Dimiter Tzantchev, ha condenado el ataque con cohetes perpetrado el martes por el Frente Polisario en Esmara, en el Sáhara Occidental, contra varias bases marroquíes ubicadas a las afueras de la ciudad.

"El reciente ataque contra Esmara debe ser condenado. Este no es el momento para la escalada, sino para la negociación, conforme a la Resolución 2797 (2025) del Consejo de Seguridad de la ONU", ha indicado en un mensaje en redes sociales el representante diplomático del bloque comunitario en Rabat.

Tzantchev se ha referido al plan de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, calificada en la mencionada resolución de la ONU como "la solución más viable" al conflicto en la antigua colonia española, asegurando que es necesaria para "alcanzar una solución justa, duradera y mutuamente aceptable" que sea a su vez "compatible con la Carta de Naciones Unidas".

El Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS), rama militar de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD), reivindicó un bombardeo el martes contra varias bases marroquíes en las afueras de Esmara. Al menos tres proyectiles impactaron en la zona.

La Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) denunció que "elementos" del Polisario atacaron "objetivos civiles" y aseguró que se trataba de un intento de "boicotear y sabotear los planes de paz de la comunidad internacional".

Los ataques también han sido condenados por enviado especial de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental, Staffan de Mistura, que señaló que "éste es un momento para el diálogo y las negociaciones, no para la escalada militar".

"Esos ataques subrayan la urgente necesidad de volver al alto el fuego y negociar una solución política duradera y mutuamente aceptable para este conflicto", indicó el portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, en una rueda de prensa este jueves.

La antigua colonia española fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación. Las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.

La negociación actual se basa en la resolución 2797, adoptada por el Consejo de Seguridad el 31 de octubre de 2025 a propuesta de Estados Unidos. El texto respalda por primera vez al máximo nivel de la ONU el plan de autonomía marroquí como base para una solución negociada al contencioso.