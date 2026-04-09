La UE condena la ofensiva de Israel en Líbano y mantiene sobre la mesa la suspensión parcial de su acuerdo comercial

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con el primer ministro de Israel, Bejamin Netanyahu - -/GPO/dpa - Archivo

BRUSELAS 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha condenado este jueves la oleada de bombardeos ejecutados por Israel este miércoles en Líbano, que han dejado unos 250 muertos y un millar de heridos, y ha reprochado al Gobierno de Benjamin Netanyahu que estas acciones representan "una escalada muy grave y una amenaza inaceptable" para la vida de los civiles y la estabilidad en Oriente Próximo.

"La Unión Europea condena firmemente los recientes ataques lanzados por Israel contra Líbano, que han causado un elevado número de víctimas entre la población civil y una extensa destrucción de infraestructuras civiles", ha asegurado en rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar El Anouni, que ha hecho un llamamiento a un alto el fuego también en Líbano.

El portavoz comunitario, que ha asegurado que este jueves es un "día de luto", también ha expresado en nombre del bloque comunitario su "más profunda solidaridad con el pueblo de Líbano", agregando que sus pensamientos "están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por el elevado nivel de violencia, así como con las personas desplazadas".

Dicho esto, ha detallado que la UE seguirá apoyando una "desescalada y un cese sostenible de las hostilidades", incluido el "apoyo político" al Gobierno de Líbano para el desarme del partido-milicia chií libanés Hezbolá, así como a la educación, los servicios sociales, a "la construcción institucional" y al pleno despliegue del Ejército libanés en todo el país, entre otros asuntos.

SUSPENSIÓN DEL ACUERDO CON ISRAEL "SIGUE SOBRE LA MESA"

Preguntado sobre las voces que sugieren que la Unión debería ser más dura contra Israel, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha reclamado suspender su Acuerdo de Asociación comercial con Israel, El Anouni ha recordado que esa medida "sigue sobre la mesa".

"Hemos sido y estamos siendo firmes activando las herramientas de las que disponemos como UE. La diplomacia, por supuesto, se compone de instrumentos que hemos activado", ha explicado, recordando la posible suspensión parcial de la asociación comercial con Israel que presentó la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el año pasado.

"En este momento la situación actual es que las medidas siguen sobre la mesa y hay instrumentos en términos de actividad diplomática que deben utilizarse", ha agregado el portavoz de Exteriores de la Unión Europea.

KALLAS PIDE EXTENDER EL ALTO EL FUEGO A LÍBANO

Poco antes, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cargado contra la "destrucción tan masiva" de Israel en Líbano, y ha pedido extender el alto el fuego de dos semanas pactado entre Estados Unidos e Irán, al considerar que los ataques israelíes contra ese país están "sometiendo a una fuerte presión" a la tregua apenas acordada.

"Los ataques israelíes mataron a cientos de personas anoche, lo que dificulta sostener que unas acciones tan contundentes entren dentro de la legítima defensa. Las acciones de Israel están sometiendo a una fuerte presión el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán. La tregua con Irán debería extenderse a Líbano", ha indicado en un mensaje en redes sociales.