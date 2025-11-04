La UE confirma el pago de 1.800 millones a Ucrania en ayuda macrofinanciera

Archivo - Banderas de la Unión Europea y de Ucrania ante la sede del Consejo Europeo en Bruselas. - CONSEJO EUROPEO/FRANCOIS LENOIR - Archivo

BRUSELAS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado este martes el desembolso de 1.800 millones de euros en ayuda macrofinanciera a Ucrania, en el marco del quinto pago del plan de ayuda europeo.

La ayuda tiene como objetivo principal reforzar la estabilidad macrofinanciera de Ucrania y apoyar el funcionamiento continuo de su administración pública. Este tramo se libera tras completar Ucrania nueve pasos requeridos, así como un paso pendiente del cuarto desembolso.

Los pagos están vinculados al plan para Ucrania, que describe la estrategia del país para la recuperación, reconstrucción y modernización, junto con un calendario para la implementación de reformas en línea con los objetivos de adhesión de Ucrania a la UE.

Los fondos se encuadran en el programa multianual de 50.000 millones acordado el año pasado en concepto de ayuda macrofinanciera, con la vista puesta mantener a flote las financias públicas de Kiev hasta 2027 frente a las consecuencias de la agresión militar rusa.