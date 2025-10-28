La UE defiende mantener el rumbo con las sanciones a Rusia: "Están poniendo en dificultades la economía rusa"

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, junto al presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en declaraciones a su llegada a la cumbre europea. - FREDERIC GARRIDO-RAMIREZ // EUROPEAN COUNCIL

BRUSELAS 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha defendido este martes junto a sus socios y aliados internacionales, incluyendo Estados Unidos, mantener el rumbo con las sanciones contra Rusia, tras la adopción del 19º paquete de medidas contra Moscú, asegurando que está provocando dificultades en su economía de guerra.

"Han pasado tres años y medio desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia contra Ucrania, y todo indica que las sanciones están provocando un aumento de las dificultades económicas para Rusia", ha asegurado el enviado de la UE para sanciones, David O'Sullivan en un comunicado tras la reunión mantenida con los Estados miembros sobre la aplicación de las sanciones.

Esta reunión ha estado seguida de un foro con la participación de Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, Suiza y Liechtenstein, con la que la UE busca alinear los esfuerzos internacionales en materia de sanciones a Moscú.

El foco ha estado puesto en las últimas medidas contra las exportaciones de energía de Rusia y en su acceso a los sistemas internacionales de pago, también sobre la situación del complejo militar-industrial ruso y las limitaciones a las vías de suministro militar.

O'Sullivan ha defendido la panoplia de sanciones "en estrecha colaboración" con socios y aliados. "Nuestras sanciones actúan como un engranaje esencial dentro del sistema. La lucha contra la elusión es un ciclo continuo de aplicación y evasión. Hoy reiteramos nuestra determinación de mantener el rumbo", ha expuesto.

Según los datos de la Comisión Europea, la UE en sus intentos de mantener al mínimo las relaciones comerciales ha recortado un 74% de las importaciones desde Rusia y el 58% de las exportaciones a Rusia desde el inicio de la guerra. Además, el desacople ha sido drástico en materia energética, un sector en el que los ingresos de Rusia por las exportaciones de petróleo a Europa han caído un 90% en los últimos tres años.