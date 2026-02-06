La UE desplegará una misión de observación para las elecciones presidenciales y legislativas en Perú de 2026

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral (MOE) de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Perú, programadas para el 12 de abril, con una previsible segunda vuelta presidencial el 7 de junio.

Así lo ha anunciado este viernes el Servicio de Acción Exterior de la UE en un comunicado, en el que ha defendido que esta decisión refleja "la colaboración continua" de la UE con Perú para "impulsar conjuntamente la democracia", y para garantizar que los procesos electorales de este año sean "inclusivos, creíbles y transparentes".

La Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha nombrado a la eurodiputada italiana socialdemócrata Annalisa Corrado, como observadora jefa de la misión.

"Es un privilegio liderar la Misión de Observación Electoral en Perú, una responsabilidad que llevaré a cabo con gran cuidado y respeto. Las próximas elecciones tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática del Perú", ha sostenido Corrado en declaraciones recogidas en el escrito.

Esta misión, que se envía en respuesta a una invitación de las autoridades peruanas, estará compuesta por diferentes grupos de observadores. El equipo central estará compuesto por diez expertos electorales, cuya llegada a Lima está prevista para el 26 de febrero, para después permanecer allí durante todo el proceso electoral.

De acuerdo con la metodología de la UE para la observación de comicios, la misión emitirá un comunicado preliminar y ofrecerá una rueda de prensa poco después de cada votación. Tras la finalización del proceso electoral, se presentará y compartirá con las partes interesadas un informe final que incluirá recomendaciones para futuros procesos electorales.