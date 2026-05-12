La UE destinará 15 millones a reforzar las capacidades militares y de defensa de Bosnia y Herzegovina

Banderas de la Unión Europa y de Bosnia y Herzegovina - PARLAMENTO EUROPEO

BRUSELAS 12 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de la Unión Europea han acordado este martes destinar 15 millones de euros para reforzar las capacidades militares y de defensa de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina a través del Fondo Europeo para la Paz (FEP), en lo que supone la tercera medida de asistencia bilateral adoptada con este país desde 2021.

Estos nuevos fondos reforzarán la interoperabilidad y la preparación operativa de las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina, así como su potencial para contribuir a las operaciones y misiones de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) de la UE y a cualquier coalición internacional, según ha explicado los Estados miembro en un comunicado.

"La decisión de hoy ilustra el compromiso continuo con Bosnia y Herzegovina en materia de seguridad y defensa, y refleja la plena adhesión del país a la Política Exterior y de Seguridad Común de la UE", se lee en el escrito difundido el día que se celebra una reunión de los responsables de Defensa de los Veintisiete en Bruselas.

El FEP proporcionará a las Fuerzas Armadas de Bosnia y Herzegovina equipos de protección individual, equipos de protección química, biológica, radiológica y nuclear (CBRN), dispositivos de visión nocturna y vehículos de carga. Asimismo, proporcionará, cuando sea necesario, suministros y servicios relacionados, incluyendo formación operativa.

El Fondo Europeo para la Paz, creado en 2021, es la herramienta con la que la UE financia acciones exteriores para prevenir conflictos y reforzar la seguridad internacional, permitiendo el apoyo militar y de defensa a terceros países y organizaciones regionales.