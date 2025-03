La UE dice que mantiene "canales abiertos" para el acuerdo nuclear de Irán: "No hay alternativa a la diplomacia"

BRUSELAS 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha señalado este lunes que mantiene los "canales abiertos" con todas las partes para retomar el acuerdo nuclear de Irán, tras la señal de Teherán de que estaría dispuesto a tener conversaciones "indirectas" con Estados Unidos sobre su programa nuclear.

"No hay alternativa a la diplomacia", ha asegurado el portavoz de Exteriores de la UE, Anouar el Anouni, en rueda de prensa desde la capital comunitaria, donde ha señalado que el acuerdo nuclear con Irán, en horas bajas desde que Donald Trump se saliera del mismo durante su primer mandato, sigue siendo "clave" como enfoque "multilateral" al conflicto con Irán.

"Tomamos nota de la apertura a conversaciones indirectas señalada por funcionarios iraníes. No hay alternativa sostenible a una solución diplomática, y un enfoque multilateral como el del acuerdo nuclear con Irán sigue siendo clave", ha argumentado.

El Anouni ha indicado así que la UE "sigue manteniendo los canales abiertos con todas las partes" con la vista puesta en alcanzar una solución diplomática para retomar el acuerdo de 2015, que establecía un control a la actividad nuclear de Teherán a cambio del levantamiento de sanciones internacionales.

INTENTOS DE REVIVIR EL ACUERDO

Durante la etapa de Josep Borrell como Alto Representante de la UE para Política Exterior, la diplomacia europea mantuvo contactos durante meses para revivir el acuerdo nuclear con la idea de volver a tener a Estados Unidos en el pacto, tras años de estancamiento por su salida unilateral en 2018, un revés al histórico acuerdo alcanzado en 2015 y del que también son garantes China, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido.

Desde su vuelta a la Casa Blanca, Trump ha amenazado con represalias a Irán, incluyendo "bombardeos", si no se sienta a negociar un acuerdo con Washington que garantice que no desarrollará armas nucleares. "Si no hay acuerdo, habrá bombardeos. Habrá bombardeos como no han visto jamás", ha afirmado el presidente norteamericano este mismo domingo.

Las autoridades iraníes por su lado han rechazado la oferta de una negociación directa con Estados Unidos pero sí se ha abierto a mantener un diálogo indirecto, por lo que podría entrar en juego la UE, que en su momento fue el facilitador clave para el pacto de 2015.

Irán ha protagonizado estos últimos años un aumento prácticamente constante de las cifras de uranio enriquecido al 60 por ciento, un material que, en grados de pureza máxima --del 90 por ciento--, puede llegar a utilizarse para fabricar armamento atómico.