La UE dice tener las medidas a punto para un Brexit sin acuerdo, escenario "más probable" pese al acuerdo

Publicado 25/03/2019 19:38:52 CET

BRUSELAS, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado este lunes de que tiene a punto todas las medidas de contingencia diseñadas para mitigar los daños más graves de un Brexit sin acuerdo, un escenario que en el bloque ven cada vez "más probable", a pesar de la prórroga que los 27 concedieron a Londres la semana pasada para retrasar el divorcio del 29 de marzo hasta, al menos, el 12 de abril.

El riesgo de un Brexit a las bravas "está aumentando", según fuentes comunitarias, que recuerdan que la UE cuenta con 19 planes de contingencia para limitar las consecuencias inmediatas en áreas clave como los transportes o la pesca, pasando por los servicios financieros o la cobertura sanitaria.

Quedan aun sin resolver dos de estos planes, entre ellos el que está destinado a eximir del requisito de visado a los británicos que quieran pasar estancias de corta duración (menos de 90 días) en suelo comunitario.

La negociación entre los 27 y el Parlamento Europeo para reformar las reglas sobre visados está bloqueada desde hace meses por la negativa del segundo a aceptar una referencia a Gibraltar como "colonia", tal y como defiende el Consejo a petición de España.

Todas las acciones previstas por el bloque son "unilaterales", "temporales" y en ningún caso suponen "mini-acuerdos" sectoriales para replicar los beneficios de ser Estado miembro, según recalcan desde Bruselas. Se trata, además, de medidas condicionadas a que Reino Unido responda a estas iniciativas con reciprocidad y ofrezca condiciones equivalentes.

Como prueba de preparación, los servicios comunitarios indicaron que solo en tres de los países más expuestos --Francia, Países Bajos y Bélgica-- se espera llegar al despliegue adicional de 2.100 agentes para el control de aduanas y paso de animales y plantas. La UE, además, contará con una veintena de puntos de inspección en frontera adicionales.

Por eso, en el bloque europeo se apunta que, aunque el desenlace deseado es el de una desconexión ordenada por las condiciones del Tratado de Retirada, la hipótesis de fracaso es cada vez mayor y por eso se piensa ya en que "si ha de ser un Brexit sin acuerdo, hagámoslo rápido".

Las empresas europeas también sienten esta urgencia porque la situación actual prorroga la incertidumbre, de acuerdo con fuentes comunitarias, que ilustran la espera con el ejemplo de "quitarse una tirita, si lo haces lentamente te dolerá un rato, pero si lo haces muy rápido, pasa".

En cualquier caso, si se confirma que Reino Unido abandona la Unión Europea sin un acuerdo que fije las reglas del divorcio, las relaciones entre las dos partes pasarán a estar sujetas al Derecho Internacional y el bloque aplicará a las importaciones británicas el régimen arancelario que estipula la Organización Mundial del Comercio (OMC) a los terceros países, han recordado desde Bruselas.

También habrá consecuencias inmediatas a pesar de las medidas de contingencia en la circulación de personas y mercancías, porque los esfuerzos para reducir los perjuicios del Brexit no suponen que los controles se vayan a flexibilizar con respecto a los criterios que se aplican a otros Estados terceros.

Fuentes comunitarias avisan de que se verán largas colas y retrasos en los pasos de personas y de mercancías, en una frontera que pasará a ser exterior y que exigirá controles y comprobaciones de las normas aduaneras, sanitarias y fitosanitarias.

Preguntados por si el retraso en el calendario altera de algún modo las consecuencias, el Ejecutivo comunitario recuerda que la decisión de los líderes de aplazar el Brexit unas semanas no cambia nada y que no habrá periodo de transición, si no es porque sale adelante el acuerdo de divorcio. "Es hora de que todos estén seguros de que cada uno está preparado para que el peor de los escenarios se cumpla el 12 de abril", concluyen.