La UE evacua a 133 pacientes de Gaza para recibir atención médica en España, Turquía e Irlanda

Evacuación de Gaza un menor palestino herido - OMS

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, ha anunciado este lunes que la UE ha completado la evacuación de la Franja de Gaza de 133 pacientes, la mayoría menores, que han sido trasladados desde el enclave palestino hasta España, Irlanda o Turquía para recibir atención médica.

"133 pacientes y sus acompañantes han llegado a salvo desde Gaza hasta España, Irlanda y Turquía", ha publicado Lahbib en su cuenta en la red social X.

Lahbib ha expresado su agradecimiento a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a su director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y a la ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) por su colaboración y ha mencionado la ayuda de Noruega para los traslados.

"Los suministros y la infraestructura médica siguen siendo escasos. Nuestro apoyo continúa a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE", ha resaltado.

Tedros ha informado de que entre los evacuados hay 55 pacientes "críticos" junto a 158 acompañantes y ha destacado que Jordania también ha acogido a parte de estos pacientes.

Sin embargo, ha advertido de que hay "más de 16.500 pacientes que necesitan salir de Gaza para recibir un tratamiento médico que les salve la vida" y por ello apela a la solidaridad de los países para aceptar a estos pacientes.

España ha acogido a un total de 19 niños gazatíes gravemente enfermos que han llegado este lunes a la base aérea de Torrejón de Ardoz. Los menores han sido evacuados por dos aviones del Ejército del Aire y van a recibir tratamiento en diferentes hospitales españoles.

Otros siete niños salieron el sábado por la noche de Gaza y partieron desde Jordania a Irlanda, acompañados de 29 familiares. Irlanda ya acoge a 19 pacientes pediátricos y a sus familiares, aún por debajo de los 30 a los que se comprometió a acoger a finales de 2024.