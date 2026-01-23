La UE expresa su preocupación por las elecciones de Uganda y señala desigualdad y detenciones arbitrarias

Archivo - El presidente de Uganda, Yoweri Museveni - YOWERI MUSEVENI / X - Archivo

BRUSELAS 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha tomado nota este jueves de los resultados oficiales anunciados por la Comisión Electoral de Uganda, que confirman la reelección del presidente Yoweri Museveni, y ha expresado su preocupación por el desarrollo del proceso electoral, en particular por "la desigualdad de condiciones" durante la campaña y "las detenciones arbitrarias de actores de la sociedad civil".

En un comunicado difundido por el Servicio de Acción Exterior de la UE, el bloque comunitario ha compartido las preocupaciones recogidas en la declaración preliminar de la misión de observación electoral conjunta de la Unión Africana, COMESA e IGAD, publicada el pasado 17 de enero, especialmente en lo relativo al contexto previo a las elecciones.

La UE ha señalado en concreto las detenciones arbitrarias de actores de la sociedad civil, así como el bloqueo de Internet, y ha lamentado "la violencia y las amenazas previas y posteriores" a las elecciones, en particular contra el líder de la oposición Robert Kyagulanyi, conocido por su nombre artístico Bobi Wine.

"Pedimos a todas las partes que actúen con moderación y a las autoridades que garanticen la seguridad de todos los actores políticos", se lee en el comunicado de la UE, que acto seguido ha puesto en valor su "larga asociación" con Uganda y ha manifestado su disposición a seguir colaborando con el Gobierno ugandés, la sociedad civil y el sector privado "sobre la base de intereses comunes y del respeto mutuo".

La reacción de la UE llega después de que el presidente Museveni, fuera declarado este sábado como ganador de las elecciones presidenciales en el país africano (con el 71,6% de los votos) a pesar de la acusación de fraude electoral vertida por Wine (24,7%), quien anunció que se había dado a la fuga tras escapar de lo que describió como un arresto domiciliario.

De hecho, la Policía de Uganda aseguró que las acusaciones vertidas por la familia de Wine eran mentira, que señalaron a las fuerzas de seguridad por "secuestrar" al candidato presidencial.

La campaña estuvo marcada por las denuncias de abusos y violaciones de los Derechos Humanos por parte de las fuerzas de seguridad, lo que llevó a Naciones Unidas a alertar de que la votación tendría lugar marcada por un contexto de "represión generalizada e intimidación", por lo que pidió a Kampala que garantizara que el proceso fuera "libre y seguro".