La UE incluye a dos entidades en su lista de sanciones por "manipular información" a favor de Rusia

Imagen de archivo de la bandera de la UE. - Europa Press/Contacto/Asya Semichayevskaya

BRUSELAS 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unión Europea ha incluido este martes a dos entidades más en la lista de sanciones por la realización de actividades responsables de "manipular información" y "difundir propaganda" a favor de Rusia, unas acciones que se enmarcan en la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años.

Las dos entidades son Euromore --una plataforma de medios que difunde información afín al Kremlin-- y la Fundación de Apoyo y Protección de los Derechos de los Compatriotas en el Exterior (Pravfond). "Euromore amplifica, recicla y legitima narrativas rusas y desinformación que tienen como objetivo audiencias europeas", ha señalado el Consejo Europeo en un comunicado.

"Esta plataforma es usada recurrentemente para diseminar contenido que desafía la legitimidad de las instituciones europeas y justificar la agresión de Rusia contra Ucrania", ha afirmado.

Además, ha indicado que Pravfond es un "instrumento central de Rusia para sacar adelante su estrategia propagandística, que ha sido fundada y está financiada por el Estado de Rusia".

"La producción jurídica y analítica de Pravfond se utiliza sistemáticamente para reforzar los principales argumentos de desinformación del Kremlin, en particular las acusaciones de la nazificación de Ucrania, las afirmaciones de una rusofobia generalizada y las alegaciones de una persecución sistemática de las poblaciones de habla rusa en los países vecinos", señala el documento.

"Mediante sus actividades, las entidades designadas son responsables de apoyar las acciones y políticas del Gobierno ruso, que socavan la democracia, el Estado de Derecho, la estabilidad y la seguridad en la Unión Europea y de Ucrania", ha aseverado, antes de matizar que "con esta decisión, las medidas restrictivas, en vista de las actividades desestabilizadoras de Rusia, se aplican ahora a un total de 69 personas y 19 entidades".

Asimismo, ha apuntado que esto implica la congelación de los activos y la prohibición de recibir fondos, activos financieros o recursos económicos por parte de ciudadanos y empresas de la UE.